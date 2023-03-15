Срок полномочий президента Узбекистана увеличат с 5 до 7 лет

Конституция Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В проект закона «О Конституции Республики Узбекистан» внесен пункт об увеличении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет. Проект документа опубликован сегодня, 15 марта, в парламентской газете «Народное слово».

«Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет»,— сказано в документе.

Согласно действующей Конституции страны, срок полномочий президента составляет пять лет. Соответствующие поправки были приняты в декабре 2011 года.

Новый вариант Конституции также позволит действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться в третий раз подряд. Ранее возможность избираться на пост президента была ограничена двумя сроками подряд.

Проект конституционного закона, принятый обеими палатами парламента Узбекистана, обнародован 15 марта. В новую редакцию Основного закона предлагается включить еще 27 статей, таким образом, их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками Конституция обновится на 65%. На прошлой неделе депутаты нижней палаты Узбекистана назначили референдум о поправках в конституцию на 30 апреля.

Статья 106 нового Основного гласит, что «одно и то же лицо не может быть президентом Республики Узбекистан более двух сроков подряд».

В законопроекте также сказано, что его положения, «изменяющие и (или) иным образом затрагивающие сроки полномочий, порядок и (или) условия избрания (назначения) должностных лиц государственной власти, применяются в отношении лиц, занимающих эти должности на момент вступления в силу настоящего конституционного закона».

К этим должностным лицам относятся президент, а также спикер Законодательной палаты, председатель сената, председатели кенгашей народных депутатов областей, районов и городов, хокимы, председатель и заместитель председателя Верховного суда, председатель и заместитель председателя Высшего судейского совета, председатель Центральной избирательной комиссии и генеральный прокурор.

«Данные лица вправе избираться (назначаться) наравне с другими гражданами Республики Узбекистан на указанные должности в соответствии с требованиями Конституции Республики Узбекистан, в том числе в редакции настоящего Конституционного Закона, и вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности на момент вступления в силу настоящего Конституционного закона», - говорится в тексте проекта новой редакции конституции.

Мирзиёев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, после смерти первого президента страны Ислама Каримова. В октябре 2021 года на очередных выборах Мирзиёев набрал 80,12%. В декабре 2021 года он предложил изменить Конституцию Узбекистана. Сообщалось, что предложения об изменениях поступали от граждан страны.