КНДР провела третий за три дня запуск ракет

CentralAsia (CA) - Северная Корея в ночь на 15 марта запустила две баллистические ракеты класса «земля — земля» средней дальности, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Пхеньян.

Как позже сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ракеты были запущены из Чанена в провинции Хванхэ-намдо и поразили цель — расположенный в 611,4 км остров Пидо. Запуск произошел в рамках демонстрационных огневых учений.

«Военачальник сказал, что боевые действия обязательно уничтожат врага, и он поклялся высоко ценить политику партии «Революция в обучении» и еще больше повысить уровень подготовки и требования ко всем эскадрильям огневой мощи, чтобы они были полностью оснащены и могли выполнять любую миссию огневой мощи в любой момент», — говорится в сообщении северокорейского агентства.

ЦТАК также опубликовал фотографии проведенного запуска.

Это уже третий запуск ракет Пхеньяном за последние трое суток: в ночь на 13 марта северокорейские военные выпустили два снаряда с подводной лодки, а рано утром 14 марта запустили две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Запуски Северная Корея совершает на фоне проведения совместных учений Южной Кореи и США «Щит свободы» (Freedom Shield), которые начались 13 марта. Пхеньян расценил их как «подготовку к агрессивной войне» против него и обещал «решительный ответ».

В рамках маневров пройдут учения десантников и по проведению спецопераций. Военные также примут участие в полевых маневрах Warrior Shield. Они пройдут без перерыва, тренировки будут основаны на компьютерной симуляции. Военные США подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и должны завершиться 23 марта.

С начала года Северная Корея провела семь запусков ракет. За весь 2022 год Пхеньян запустил около 70 ракет: Yonhap писало о 38, японский телеканал NHK — о 37 запусках.