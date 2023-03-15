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Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Китай, Россия, Иран и ряд других стран 15-19 марта проведут совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности-2023» в Оманском заливе. Об этом в среду сообщило Министерство обороны КНР.

В ведомстве подчеркнули, что эти учения помогут углубить практическое сотрудничество между ВМС Китая, России и Ирана, а также покажут готовность и способность совместно поддерживать безопасность в море и активно строить сообщество общего будущего.

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