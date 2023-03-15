В результате землетрясения в Турции погибли 7 граждан Узбекистана

CentralAsia (KG) - Посол Турции Олган Бекар в ходе пресс-конференции в Ташкенте рассказал, сколько граждан Узбекистана погибли в результате мощного землетрясения, передает Daryo.

По его данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тыс. человек.

Среди погибших числятся семь граждан Узбекистана.

Землетрясения магнитудой 7,4–7,7 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Подземные толчки, за которыми последовали более двух тысяч афтершоков, ощущались и в соседних государствах, включая Сирию

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