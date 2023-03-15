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В Шымкенте проверяют сейсмоустойчивость строящегося здания. Фото, видео
В Шымкенте проводятся вибродинамические испытания
В Шымкенте проводятся вибродинамические испытания

CentralAsia (KZ) -  Прочность и сейсмоустойчивость фундамента и трехэтажного фрагмента жилого дома проверили в Шымкенте, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По данным ведомства, специалисты Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры по заказу строительной компании проводят вибродинамические и статические испытания фрагмента жилого дома в Каратауском районе Шымкента.

«Конструктивная схема испытуемого здания принята в виде каркасно-связевой системы, элементы которой объединены для совместной работы горизонтальными дисками перекрытий», - отмечается в сообщении министерства.

Испытания вибродинамической машиной типа В3 пройдут в несколько этапов.

Полученные данные обрабатываются и анализируются.

После завершения испытаний специалисты подготовят и передадут экспертное заключение заказчику.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным в Турции погибли 48,5 тыс. человек, в Сирии 5,9 тыс.

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