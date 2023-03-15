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Видео — В Турции из-за наводнений погибли 5 человек, есть без вести пропавшие

CentralAsia (CA) -  Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о восьми пропавших без вести, сообщает Yenimesaj.

Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах, сообщил ранее телеканал Habertürk.

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