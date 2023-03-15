Видео — В Турции из-за наводнений погибли 5 человек, есть без вести пропавшие

CentralAsia (CA) - Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о восьми пропавших без вести, сообщает Yenimesaj.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. Abide Kavşağı alt geçidinde mahsur kalan bir kişi son anda kurtarıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.