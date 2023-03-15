Видео — В Турции из-за наводнений погибли 5 человек, есть без вести пропавшие

- Азия и мир, общество
- 15:31, 15 марта 2023
- Просмотров: 561
CentralAsia (CA) - Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о восьми пропавших без вести, сообщает Yenimesaj.
Deprem bölgesinde yağışlar sürecek mi? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel (@huseyinoztel) paylaştı: İşte bölge için son tahminler...— Habertürk (@Haberturk) March 15, 2023
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. Abide Kavşağı alt geçidinde mahsur kalan bir kişi son anda kurtarıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.— Habertürk (@Haberturk) March 15, 2023
Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах, сообщил ранее телеканал Habertürk.
#CANLI Şanlıurfa'da sel felaketi... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Habertürk'e açıklamalarda bulunuyorhttps://t.co/nP5dSmLsWU— Habertürk (@Haberturk) March 15, 2023
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu, #Balıklıgöl taştı. Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi 2 metre yükseldi https://t.co/O7q6zkrZ2z pic.twitter.com/bJ9VFyoLDt— Habertürk (@Haberturk) March 15, 2023