Токаев поручил проработать меры по предупреждению угроз нацбезопасности

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором рассмотрели вопросы исполнения плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.

«Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

По итогам заседания Совбезом приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.

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