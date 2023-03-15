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Армения отрицает обвинения Азербайджана в обстреле позиций в Карабахе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций вооруженных сил республики в ночь на 15 марта со стороны армянские подразделения. Оборонное ведомство Армении обвинения отвергает. В Министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики также отрицают обстрел.

Минобороны Азербайджана утверждает, что с 00:10 до 02:30 15 марта вооруженные силы Армении из разнокалиберного стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанских военнослужащих в направлении населенных пунктов Йухары Айрым Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района. В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

В 2022 году отношения между Арменией и Азербайджаном неоднократно обострялись. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах. 12 декабря Лачинский коридор — единственный горный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах и Армению,— закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана. 5 марта в Нагорном Карабахе сообщили о диверсии со стороны Азербайджана. В результате погибли два человека. Минобороны Азербайджана назвало это «провокацией, совершенной незаконными армянскими формированиями».

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