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Число выдворенных из Москвы мигрантов увеличилось вдвое, - МВД РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Вопрос противодействия нелегальной миграции остается значимым для столицы, несмотря на увеличение в 2022 году числа выдворенных незаконных мигрантов, заявил начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов, передает «Интерфакс».

«Значимым для столицы остается вопрос противодействия нелегальной миграции. В отчетном периоде более чем в два раза увеличилось количество вынесенных судебными органами решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ», - сказал он в среду, выступая с отчетом в Мосгордуме.

Баранов также отметил, что «с миграционного учета в связи с выявлением фактов фиктивной постановки снято 396 тысяч иностранцев, что на 45% больше чем в 2021 году».

По его словам, важным вопросом является и незаконное использование в Москве иностранной рабочей силы. Так, в прошедшем году выявлено 7,5 тысяч случаев незаконного осуществления трудовой деятельности и более 9,5 тысяч фактов нарушения привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в РФ.

Кроме того, возбуждено 106 уголовных дел по статье 322 УК РФ (организация незаконной миграции).

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