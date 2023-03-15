Какая стратегия была лучшей и худшей в борьбе против COVID-19? Страны

CentralAsia (CA) - Спустя три года после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией, у нас наконец-то есть повод для радости: число смертей от вируса в мире впервые с марта 2020 года опустилось ниже 1000 человек в день. Но с почти 7 миллионами погибших, мы должны найти способ добиться большего успеха в следующий раз. И будет следующий раз, пишет Bloomberg.

Bloomberg Opinion оценивал страны по избыточной смертности, показателю фактической смертности по сравнению с ожидаемой смертностью в течение определенного периода. Это считается наиболее объективной метрикой, потому что она не зависит от доступа к тестам (которые могут быть неравными) или суждений (действительно ли Covid убил этого человека или это был сердечный приступ?).

Затем список сократили до семи с важными уроками на случай следующей пандемии.

-57. Лучше всех справилась Новая Зеландия, которая научила нас тому, что географические преимущества имеют значение, но не менее важно четкое и последовательное лидерство.

+962. Сингапур показал, что решение о том, когда отменить успешные ограничения, никогда не бывает очевидным.

+1 495. Швеция доказала, что укрепление благосостояния, здравоохранения и социальной инфраструктуры до вспышки может значительно снизить человеческие издержки, связанные с проведением более спокойной стратегии.

+2 916. Великобритания ясно дала понять, что хорошее развертывание вакцины дает много места для ошибок.

+3704. В США ошеломляющие потери являются напоминанием о том, что все богатство и вакцины в мире не могут спасти жизни в стране, расколотой политикой.

+4 781. Южная Африка доверяла богатым странам выполнять свои обещания по вакцинам и дорого платила, когда они этого не делали.

+5 131. В Мексике экономика оказалась в затруднительном положении, а число погибших было высоким, что свидетельствует о том, что выбор «жизнь против экономики» часто был ложным выбором.

Возможно, самый главный урок из всех: каждый политический выбор предполагает компромиссы. Никто не «побеждает» пандемию.

Новая Зеландия

David Fickling.

Решительность спасла больше всего жизней

Если вам нужно изображение того, как пандемия Covid в Новой Зеландии отличается от остального мира, было бы трудно превзойти сцену в ночь выборов в стране 17 октября 2020 года.

Большая часть мира все еще находилась в изоляции, поскольку вирус набирал обороты для своего зимнего всплеска: Мадрид готовился ввести комендантский час, а в США президентские дебаты были отменены, поскольку президент Дональд Трамп вылечился от инфекции. Но в Новой Зеландии угроза отступила настолько далеко, что партнер премьер-министра Джасинды Ардерн раздавал тарелки с жареными на гриле закусками разоблаченным СМИ, ожидающим результатов выборов.

«Мы справимся с этим вместе, но только если будем держаться вместе», — сказал Ардерн в своей речи в марте 2020 года, объявив о некоторых из самых жестких мер по блокировке в мире.

Этот агрессивный подход, похоже, окупился после того, как два месяца изоляции устранили местную передачу. Согласно анализу 2022 года, опубликованному в медицинском журнале Lancet, лишь несколько стран достигли уровня Новой Зеландии, сообщив об отрицательной избыточной смертности в 2020 и 2021 годах. Меры изоляции означали, что страна пропустила свой обычный зимний сезон гриппа. В сочетании с другими поведенческими изменениями это означало, что умерло меньше людей, чем в обычные годы.

Географическое везение сыграло свою роль. Другие страны с отрицательной избыточной смертностью, такие как Австралия, Исландия, Сингапур и Тайвань, как правило, богаты, высоко урбанизированы и окружены морем. Воздушные и морские порты закрыть легче, чем автомобильные и железнодорожные пути. Границы Новой Зеландии оставались практически закрытыми в течение двух лет. Около 40% туристов обычно прибывают из Австралии, которая также избежала худших последствий пандемии.

Однако строгий карантин дорого обошелся. Остановив миграцию, Новая Зеландия закрыла индустрию туризма, которая приносит около 19% экспортных доходов страны, что намного выше, чем 7,9% или около того во Франции и Италии и 9,5% в США. Поддержка экономики в условиях такой жесткой блокировки означала, что государственный долг рос быстрее, чем почти в любой другой развитой стране, увеличившись на 43% в местной валюте по сравнению с скачком на 15% в Великобритании и 5,4% в Японии.

Заимствование Больше

Государственный долг Новой Зеландии резко вырос в начале Covid

Сильный экономический подъем и осторожность в фискальной политике помогли удержать эту сумму на низком уровне по сравнению с размером экономики. Тем не менее, Covid оставил пагубные последствия. Наиболее заметным среди них был рост эмиграции. Хотя границы были закрыты в период с марта 2021 года по октябрь 2022 года, количество эмигрантов превысило количество иммигрантов на 215 571 человек, что составляет около 7,5% рабочей силы страны.

Это привело к ужесточению рынка труда и способствовало инфляции, которая сейчас находится на самом высоком уровне с 1990 года — основной фактор экономической боли, которая подорвала популярность Ардерн перед ее выходом на пенсию в январе. Ее преемник, Крис Хипкинс, должен будет показать, что он решает эту проблему в преддверии выборов, которые должны состояться в октябре.

Новая Зеландия сделала свою изоляцию от мира краеугольным камнем своего успеха в борьбе с Covid. Это может оказаться и его ахиллесовой пятой.

Сингапур

Daniel Moss.

Блокировка сработала, но открытие было похоже на американские горки

Сингапур вышел из пандемии Covid-19 в довольно хорошем состоянии. Но в этом было так много всего — богатство, инфраструктура, хорошие больницы, мощный государственный сектор — что, возможно, это не было неожиданностью. Тем не менее, с точки зрения человека, живущего здесь, путь к открытию был трудным.

Несмотря на свою очень эффективную кампанию по прививке, в Сингапуре было немало осечек, ложных открытий и неоднозначных сообщений, которые было нелегко отразить в метриках. В этом у нации было много компании. Но лишь немногие места пользовались такой же репутацией Сингапура, как административный центр до пандемии.

Мышечные решения были приняты довольно рано во время пандемии. Вначале Сингапур справился с большими задачами. Наша изоляция, известная как «автоматический выключатель», длилась два месяца. Также было эффективное приложение для отслеживания контактов, закрытие границ и впечатляющие усилия по массовой вакцинации. «Вы не собираетесь заниматься тонкой настройкой, вы не стремитесь к точным цифрам, вы просто хотите обрушить заграждение, провести крупную операцию, чтобы просто заглушить его», — сказал премьер-министр Ли Сянь Лунг журналистам Straits Times для книги. В этом «Вместе: история Covid-19 в Сингапуре». «Делайте большие и правильные вещи, не говоря уже о мелких оптимизациях. Когда это будет под контролем, мы сможем подумать о его настройке, чтобы убедиться, что мы не платим больше альтернативных издержек, чем должны».

Именно эти последующие повторные калибровки оказались самыми трудными. 2021 год ознаменовался каруселью частичных открытий и закрытых заведений. С мая по август правила продолжали меняться, влияя на то, можно ли обедать вне дома и с каким количеством людей — даже где вы можете работать. Общественность начала задаваться вопросом, действительно ли правительство привержено жизни с Covid.

Сингапур был строже дольше

Сингапур дольше придерживался жестких ограничений по сравнению с Новой Зеландией, которая ввела и ослабила свои правила более резко.

В октябре того же года Ли выступил с важной речью, в которой заявил, что Сингапур никогда не может быть отрезан от мира. К тому времени около 80% населения было полностью вакцинировано. Контроль неуклонно ослабляется для привитых и ужесточается для тех, кто не привит.

Реакция «стоп-старт» на инфекции, которая характеризовала за несколько месяцев до вмешательства Ли 9 октября 2021 года, уступила место более упорядоченному подходу, хотя и очень осторожному. Выезд за границу оставался очень проблематичным до конца 2021 года.

Самые строгие бордюры не были в зеркале заднего вида до середины 2022 года. Это был март, прежде чем группам из 10 человек разрешили собираться, жители могли снимать маски на улице, а алкоголь снова можно было продавать после 22:30. Только в апреле официальные лица отказались от предполетных тестов Covid для путешественников, ограничили количество людей, которые могли работать в офисах, и больше не требовали от людей регистрироваться в правительственном приложении для отслеживания контактов.

Сегодня республика наслаждается пост-ковидным миром притока талантов, стремительного роста цен на недвижимость и ненасытного спроса на столики в ночных клубах и места в международных школах. Сингапур стал излюбленным местом отдыха в Азии. Страна изображается как пережившая хорошую войну. Но вблизи картина была гораздо более детальной. Даже в республике с репутацией технократического превосходства открытие было довольно грязным.

Швеция

Andreas Kluth.

Подготовка к пандемии окупилась, особенно для молодежи

С точки зрения политики Covid, Швеция была исключением, выступающим против блокировки.

Что необычно для сопоставимых стран, Швеция никогда не закрывала свои детские сады, начальные или средние школы — и лишь ненадолго не пускала в класс старшеклассников. Он также воздерживался от большинства других ограничений, обычно предпочитая рекомендации запретам.

Этот шведский «эксперимент» был, мягко говоря, спорным. Так как же выступили шведы?

Неплохо, в целом. Избыточная смертность в первой волне SARS-CoV-2 первоначально резко возросла, особенно среди пожилых людей, тогда как в соседних Норвегии и Дании она оставалась практически неизменной. Но шведы изменили свое поведение и выдержали последующие волны не хуже всех. На более поздних стадиях пандемии их избыточная смертность была хуже, чем у их скандинавских соседей, но все же значительно ниже, чем в остальной Европе.

Во время ранней пандемии международные СМИ часто описывали политику Швеции как стремление к «коллективному иммунитету». Шведы обиделись на эту характеристику. Они тоже пытались «сгладить кривую» госпитализаций и заболеваемости. Просто они решили придерживаться планов пандемии, которые они разработали до Ковида, имея в виду грипп.

Суть этих планов была двоякой. Во-первых, правительство решило довериться отдельным шведам, чтобы они добровольно вели себя ответственно — помещая в карантин, когда они больны, работая из дома и держась отдельно, когда это возможно. (Я помню, как один шведский друг пошутил: «Мы шведы: мы социально дистанцируемся даже в обычное время».) Поэтому они меньше общались. И как только вакцины стали доступны, большинству сделали прививки.

Второй аспект подхода Швеции заключался в целостном взгляде на кризис общественного здравоохранения, признав, что Covid является одним из многих рисков, от финансовых потерь до перерывов в обучении и психических заболеваний.

По некоторым из этих показателей Швеция объективно добилась большего успеха, чем страны, предписавшие карантин. Его молодежь чувствует себя особенно хорошо по сравнению с молодежью других стран.

Согласно анализу 15 стран, молодежь в среднем потеряла треть годового обучения во время пандемии. Неудивительно, что больше всего пострадали дети из бедных семей. Напротив, в другом исследовании было обнаружено, что у шведских учащихся вообще не было пробелов в обучении грамоте (математические навыки не были частью исследования). Пандемия также не усугубила дефицит менее обеспеченных детей.

Шведские дети продолжали учиться во время Covid

Средний балл понимания прочитанного вырос для шведских третьеклассников

Данные о психическом здоровье говорят о том же. Анализ 11 стран, в которых были введены карантины и закрыты школы, показывает, что депрессия и тревога резко возросли среди молодежи. Напротив, исследование студентов шведских университетов обнаружило незначительное влияние на депрессию и даже небольшое улучшение состояния тревоги и стресса.

Шведский опыт предлагает уроки на случай следующей пандемии. Общественное здоровье является ценностью, но так же важны образование и право на самоопределение. Отношение к людям как к зрелым и ответственным гражданам окупилось для Швеции. И другие народы видели это. По мере того, как пандемия шла второй и третий год, все больше стран постепенно — и не называя это так — «становились шведскими».

Великобритания

Therese Raphael.

Быстрое развертывание вакцины преодолело множество грехов

Публикация множества сообщений WhatsApp, отправленных бывшим министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком, просочившихся журналистом, которому он доверил написать свою книгу, вновь открыла бурные дебаты о Covid в Великобритании: британские лидеры провалили это?

Это не та история о пандемии, которую рассказал бывший премьер-министр Борис Джонсон. Он любил называть развертывание вакцины в Великобритании «лучшим в мире» — и это редкий случай, когда реальность в основном соответствовала хвастовству. Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила мРНК-вакцину Covid для использования в экстренных случаях, и у нее было одно из самых быстрых развертываний в мире. Целевая группа по вакцинам в Великобритании, возглавляемая венчурным капиталистом Кейт Бингхэм, нашла вакцины, которые будут доступны быстро, а затем подписала контракты на поставку их в больших количествах.

На этом пути были неудачи, но я бы отнес раннюю закупку, одобрение и распределение вакцин к плюсам в бухгалтерской книге реагирования на пандемию. Еще один плюс: великолепная британская система секвенирования генома под руководством микробиолога Шэрон Пикок помогла властям выявить новые варианты.

Джабс ослабил давление на NHS

Высокий уровень вакцинации предотвратил перегрузку системы здравоохранения Великобритании

Но, как свидетельствует шумиха вокруг сообщений Хэнкока, отрицательная сторона бухгалтерской книги содержит довольно длинный список. В 2020 году, до появления вакцин, в Великобритании был один из самых высоких показателей избыточной смертности в мире. Это отразило дорогостоящие ошибки. Джонсон колебался, прежде чем объявить первую блокировку, позволив инфекциям распространиться. Дома престарелых, в которых происходит 45% всех избыточных смертей в Англии и Уэльсе, изначально оставались незащищенными. Несмотря на некоторые достойные усилия, британская система тестирования и отслеживания стоимостью 37 миллиардов фунтов стерлингов в значительной степени рассматривалась как разрозненная, непоследовательная и запутанная.

Реакция в Великобритании осложнялась рядом повышенных факторов риска, например, в Великобритании один из самых высоких показателей ожирения в развитом мире. Отсутствие хорошо финансируемой системы социальной защиты означало, что другая уязвимая группа, пожилые люди, подвергалась еще большему риску.

Что еще более важно, Национальная служба здравоохранения, которая постоянно недофинансируется, вступила в пандемию с относительно меньшим количеством коек, врачей, медсестер и сканирующих аппаратов, чем ее коллеги, что создает серьезные ограничения возможностей. Это способствовало тому, что Великобритания добилась одного из самых больших приростов расходов на здравоохранение во время пандемии. И Covid оставил NHS с огромным отставанием и переполненными отделениями неотложной помощи.

Один из важных уроков заключается в том, что подготовка имеет значение. В отчете Комитета по государственным счетам Великобритании сделан вывод о том, что правительство было застигнуто врасплох. Медленное общественное расследование должно помочь лучше понять эффективность его немедикаментозных вмешательств, таких как блокировка, ношение масок и закрытие школ. В разное время использовались различные сочетания политик, а также их применение и соблюдение. Закрытие школ привело к тревожным потерям в обучении, которые имеют долгосрочные последствия. Привела бы лучшая подготовка к более ранним и менее затратным вмешательствам? Почти наверняка.

В конечном итоге Великобритания занимает примерно середину рейтинга избыточных смертей, что говорит о том, что общий набор мер с течением времени не был таким катастрофическим, как многие думали. Это может быть связано с его ударной стратегией, но страна должна была добиться большего.

США

Faye Flam.

Политика вызывала не только разногласия; они стоят жизни

В отчете о Глобальном индексе безопасности здоровья за 2019 год США признаны лучшей страной в мире по всем аспектам готовности к пандемии, включая «быстрое реагирование и смягчение последствий». Однако после трех лет Covid в США погибло гораздо больше людей на душу населения, чем в любой другой столь же богатой стране.

Это было не из-за отсутствия жертвы. «Мы были на этом постоянном уровне страданий в течение года», — сказал Сэм Скарпино, профессор Северо-восточного университета. Реакция США была «весьма разрушительной, но на самом деле не такой эффективной». Другие страны вводили более жесткие ограничения на более короткие периоды времени, а мы обременяли людей и бизнес неопределенностью и отсутствием стратегии выхода.

В первый год пандемии наша избыточная смертность была сопоставима с европейскими странами. Австралия, Новая Зеландия и большая часть Азии в этот период добились гораздо большего, развернув тестирование и отслеживание контактов на раннем этапе. Весной 2020 года в Южной Корее уровень тестирования был в 100 раз выше, чем в США.

«Я думаю, все данные показывают, что погибло много людей, которым, вероятно, не нужно было умирать, и это действительно трагедия», — сказал Томас Хейл, профессор глобальной государственной политики в Оксфордском университете.

Только через несколько месяцев после того, как вакцины стали доступны широкой публике — с июня 2021 года по март 2022 года, — количество смертей в нашей стране начало резко превышать показатели наших европейских коллег. В США в три раза больше избыточных смертей, чем в Великобритании, в четыре раза больше, чем в Швеции, и в 28 раз больше, чем в Новой Зеландии.

У нас был более низкий уровень использования вакцины, чем в этих других странах, но это была не вся проблема. Хейл сказал, что другие страны лучше справились с обеспечением вакциной наиболее уязвимых людей. Здесь, в США, вакцина была бесплатной, но многие непривитые люди умерли из-за того, что не доверяли системе общественного здравоохранения. Это становится особенно очевидным, когда мы смотрим на гораздо более высокий уровень избыточной смертности в наименее вакцинированных штатах США.

Смертность снижается благодаря джебам

Covid нанес наибольший ущерб после того, как вакцины стали доступны в районах с самым низким уровнем вакцинации.

Отчасти это недоверие было посеяно нелогичными, плохо объясненными правилами и неумелым тестированием во время первой части пандемии, а также крайней политической поляризацией.

Мы также начинали с более плохим здоровьем, чем в сравнительно богатых странах. Поразительный график в журнале Scientific American показал, что уровень смертности от пандемии можно предсказать по ожидаемой продолжительности жизни в стране. Норвегия, Швеция и Дания практически не потеряли ожидаемую продолжительность жизни, в то время как американцы потеряли почти три года. Самое шокирующее снижение было для коренных американцев, которые упали с и без того низких 72 до примерно 65.

Следующая пандемия может быть совсем другой. Он может распространяться по-разному и представлять наибольший риск для разных людей. Но некоторые уроки всегда применимы. Десятилетия исследований в области информирования о рисках показывают, что люди лучше всего реагируют на четкие, последовательные, честные и аргументированные сообщения. И США должны уменьшить наше неравенство в отношении здоровья, помогая всем американцам получить доступ к достойному медицинскому обслуживанию, лучшему питанию и более здоровой окружающей среде.

Южная Африка

Lisa Jarvis.

Обещанные вакцины пришли слишком поздно

Южная Африка хорошо стартовала, когда впервые появился Covid — она была одной из первых, кто рекомендовал маски и запустил кампанию по информированию общественности о вирусе. Тамошние ученые быстро осознали важность наблюдения за геномом, и их обширные усилия по секвенированию помогли выявить и отследить новые варианты.

Но развертывание вакцины, к сожалению, не оправдалось. Частично виновато правительство Южной Африки, но большая часть вины должна лежать на богатых странах, которые не поделились дозами. Южная Африка сделала ставку на Covax, средство, созданное для обеспечения справедливого глобального доступа к вакцинам, и эти прививки появились позже, чем ожидалось, поскольку богатые страны копили ресурсы.

Неудачное время также сыграло свою роль. Первая правительственная кампания по вакцинации опиралась на прививки AstraZeneca, и как раз в тот момент, когда она развертывалась, начались клинические испытания, ставящие под сомнение ее эффективность. Чиновники приостановили кампанию. Распределение следующей серии прививок от Johnson & Johnson было временно приостановлено для рассмотрения сообщений о редких тромбах после вакцинации.

К маю 2021 года половина населения США и Великобритании получила свою первую прививку от Covid, в то время как в Южной Африке ее сделали менее 1% населения. К июлю пожилые люди в Израиле получили свои первые бустеры с помощью прививок мРНК, в то время как большинству южноафриканцев еще только предстояло получить свои первые дозы, закупленные у Pfizer. В этот период волна дельты взбудоражила Южную Африку.

Большинство южноафриканцев до сих пор не привиты от Covid

В гонке за вакцинами от Covid Южная Африка так и не догнала

К тому времени, когда вакцины стали более доступными, многие молодые люди потеряли к ним интерес. Рассказ о том, что Covid больше не опасен, совпал с безудержной дезинформацией о безопасности вакцин. Южноафриканское правительство не проделало большой работы по борьбе с этой нерешительностью.

Как следствие, правительство не достигло своей цели вакцинировать 67% населения к концу 2021 года.

Затянувшееся развертывание обошлось дорого. По состоянию на конец февраля кумулятивная избыточная смертность в Южной Африке оценивалась в 472 человека на 100 000 человек, что ставит ее в число 30 худших стран мира.

Как это может быть лучше в следующий раз?

Одним из решений было бы обязательство мировых лидеров обеспечить более справедливый доступ к вакцинам в случае возникновения новой пандемии. Недавно ВОЗ опубликовала проект договора о пандемии, согласно которому 20% всех продуктов, связанных с пандемией, будут предназначаться для развивающихся стран. Любая такая договоренность должна иметь зубы, чтобы более бедные страны не всегда были в конце очереди.

Южная Африка также пытается меньше полагаться на помощь других. ВОЗ инвестирует в центр вакцины мРНК в Южной Африке, который будет служить ресурсом для других стран с низким и средним уровнем дохода. Выращенные в домашних условиях вакцины имеют огромную привлекательность для Covid и не только, но проекту все еще необходимо преодолеть высокие научные, юридические и коммерческие барьеры.

В конечном счете, это урок для богатых стран: во время пандемии никто не выигрывает, когда проигрывают страны с низким и средним уровнем дохода.

Мексика

Eduardo Porter.

Фискальное благоразумие подвело самых нуждающихся

Что происходит, когда у вас есть загнивающая система общественного здравоохранения, почти ничего не говорящая о системе социальной защиты, и скупой президент, стремящийся разрушить государство, которое он считает безвозвратно коррумпированным? Если затем вы столкнетесь с глобальной пандемией, вы получите опыт Мексики с Covid-19.

Пока он мог, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор вел себя так, как будто вирус был всего лишь большим пустяком, предлагая мексиканцам, которые хотят оставаться в безопасности, вооружиться некоторыми изображениями святых. Когда число убитых начало расти, его администрация изо всех сил старалась не считать. И он отказался тратить много государственных денег, чтобы смягчить удар.

Результат: 650 000 избыточных смертей за три года с начала пандемии, 5 031 на 1 миллион человек, согласно «Нашему миру в данных». Это 17-е место в мире по показателю избыточной смертности, уступающее только Перу с 5474 случаями в Латинской Америке. Отдел народонаселения ООН сообщает, что ожидаемая продолжительность жизни в мире сократилась в среднем на 1,7 года с 2019 по 2021 год. В Мексике она сократилась на четыре, с 74 до 70 лет.

Мексиканская жизнь стала намного короче во время Covid

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении была выше, чем в среднем по миру для мексиканцев до Covid; теперь это ниже, чем в мире

Здравоохранение в Мексике всегда было некачественным по сравнению с аналогичными странами. В 2020 году, когда разразился COVID, государственное финансирование здравоохранения Мексики составляло едва 3,3% ВВП, что является самым низким показателем среди крупных экономик Латинской Америки. В нем было менее 1 больничной койки на 1000 человек населения, что вдвое меньше, чем в Чили или Бразилии.

В 2020 году новое правительство начало ее пересматривать, обещая что-то лучшее, менее коррумпированное и более дешевое, чем система, созданная предшествовавшими ей нелегитимными правительствами. Капитальный ремонт, однако, не работал, как рекламировалось.

Доля мексиканцев, сообщающих об отсутствии доступа к медицинскому обслуживанию, почти удвоилась в 2020 году до 28%.

Согласно анализу, проведенному Институтом Бейкера в Университете Райса, за первые восемь месяцев 2022 года обновленная система здравоохранения, предназначенная для более чем 60 миллионов мексиканцев, не охваченных официальной государственной системой социальной защиты, зарегистрировала 10,5 миллиона посещений. Это на 29% меньше, чем за тот же период 2021 года, и на 79% меньше, чем в 2018 году, до прихода к власти Лопеса Обрадора.

Мексика может быть бедной страной, но проблема заключается не только в нехватке средств: во время пандемии Мексика сохранила первичный профицит бюджета, один из крупнейших в мире. Даже знаменитые фискальные ястребы из Международного валютного фонда призвали Мексику к консервативному бюджету во время бушующей пандемии.

Эта экономия не пошла на пользу мексиканской экономике, которая сокращалась больше и восстанавливалась медленнее, чем в среднем по Латинской Америке.

Исследователи из Тулейнского университета оценили влияние Covid на четыре крупнейшие экономики Латинской Америки в 2020 году. В трех из них шок от бедности и неравенства был в значительной степени компенсирован расширенными усилиями по оказанию социальной помощи. Не в Мексике. В Мексике правительство допустило бедность и неравенство, а смерть сделала свое дело.

(Исправлено семейное положение Джасинды Ардерн во втором абзаце новозеландского раздела.)