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Шавкат Мирзиёев встретился с Реджепом Эрдоганом. Фото
Шавкат Мирзиёев, Реджеп Тайип Эрдоган
Шавкат Мирзиёев, Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (UZ) -  В Анкаре состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с главой Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе президента РУз.

Мирзиеев выразил лидеру Турции соболезнования в связи с последствиями разрушительных землетрясений, произошедших в юго-восточных провинциях этой страны в прошлом месяце.

Президент Турции, в свою очередь, поблагодарил Мирзиеева и народ Узбекистана за помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, активное участие в спасательных работах и оказании гуманитарной помощи пострадавшим.

На встрече была отмечена динамика развития узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства.

«Растут объемы взаимной торговли, за прошлый год создано 370 новых предприятий. За последние шесть лет объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана составил более 3,5 млрд долларов», - Говорится в сообщении.

Встреча глав государств прошла в традиционно открытой, доверительной и дружественной атмосфере.

Напомним, 15 марта Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Анкару. В международном аэропорту Эсенбога его встретило руководство провинции Анкара и другие официальные лица.

Сегодня, 16 марта, президент примет участие в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств.

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