Число погибших из-за наводнения в Турции увеличилось до 14 человек

- Азия и мир, происшествия
- 9:49, 16 марта 2023
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CentralAsia (CA) - В Турции жертвами наводнения стали 14 человек, еще пять человек числятся пропавшими без вести, сообщает Нaberturk.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, находящийся в регионе сообщил, что 12 человек погибли в Шанлыурфе и два человека в Адыямане. Поиски 5 человек продолжаются.
#Şanlıurfa tarihinin en büyük yağmuruna teslim olmuş durumda. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Allah yardımcımız olsun 🤲 pic.twitter.com/WNfUPbc16k— Şanlıurfa (@sanli_urfa63) March 15, 2023
«Мы продолжим поиски до утра. Также началась работа по оценке ущерба», - заявил Сойлу.
20 yıldır şehri yöneten AKP zihniyetinin Eseri An İtibariyle Urfa— KELAYNAK KUŞU (@keleynak63) March 15, 2023
Urfa'ya acil Yardım Destek Gerekiyor #Şanliurfa #Sel pic.twitter.com/LC8dplG3FB
По данным Мemurlar.net, за два дня в Шанлыурфе осадков выпало почти вдвое выше суточной нормы. Ситуация осложняется еще и тем, что район имеет стратегическое значение с точки зрения сельского хозяйства. Сейчас силы брошены на то, чтобы минимизировать ущерб сельхозпроизводству.
📌#Şanlıurfa'da yaşanan sağanak yağış sonrası sel oldu. pic.twitter.com/NOm4wRZgla— 23 DERECE (@yirmiucderece) March 15, 2023