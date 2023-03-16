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Число погибших из-за наводнения в Турции увеличилось до 14 человек
Предыстория: Видео — В Турции из-за наводнений погибли 5 человек, есть без вести пропавшие

CentralAsia (CA) -  В Турции жертвами наводнения стали 14 человек, еще пять человек числятся пропавшими без вести, сообщает Нaberturk.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, находящийся в регионе сообщил, что 12 человек погибли в Шанлыурфе и два человека в Адыямане. Поиски 5 человек продолжаются.

«Мы продолжим поиски до утра. Также началась работа по оценке ущерба», - заявил Сойлу.

По данным Мemurlar.net, за два дня в Шанлыурфе осадков выпало почти вдвое выше суточной нормы. Ситуация осложняется еще и тем, что район имеет стратегическое значение с точки зрения сельского хозяйства. Сейчас силы брошены на то, чтобы минимизировать ущерб сельхозпроизводству.

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