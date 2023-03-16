Число погибших из-за наводнения в Турции увеличилось до 14 человек

CentralAsia (CA) - В Турции жертвами наводнения стали 14 человек, еще пять человек числятся пропавшими без вести, сообщает Нaberturk.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, находящийся в регионе сообщил, что 12 человек погибли в Шанлыурфе и два человека в Адыямане. Поиски 5 человек продолжаются.

#Şanlıurfa tarihinin en büyük yağmuruna teslim olmuş durumda. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Allah yardımcımız olsun 🤲 pic.twitter.com/WNfUPbc16k — Şanlıurfa (@sanli_urfa63) March 15, 2023

«Мы продолжим поиски до утра. Также началась работа по оценке ущерба», - заявил Сойлу.

20 yıldır şehri yöneten AKP zihniyetinin Eseri An İtibariyle Urfa

Urfa'ya acil Yardım Destek Gerekiyor #Şanliurfa #Sel pic.twitter.com/LC8dplG3FB — KELAYNAK KUŞU (@keleynak63) March 15, 2023

По данным Мemurlar.net, за два дня в Шанлыурфе осадков выпало почти вдвое выше суточной нормы. Ситуация осложняется еще и тем, что район имеет стратегическое значение с точки зрения сельского хозяйства. Сейчас силы брошены на то, чтобы минимизировать ущерб сельхозпроизводству.