Президент Асад заявил о признании Сирией новых границ России

Башар Асад

CentralAsia (CA) - Сирия признает новые российские границы, заявил в интервью РИА Новости президент Башар Асад.

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории»,— сказал Асад. Так он ответил на вопрос, признает ли Сирия новые российские границы.

Асад в интервью не уточнял, о признании каких именно регионов он говорит. Но он напомнил, что Дамаск ранее признал независимость регионов еще до их присоединения Россией. Летом Дамаск признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. Осенью РФ присоединила ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии — четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России», - сказал президент Сирии.

Эта позиция, по словам главы государства, основана на исторических фактах.

«Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена (Владимира) Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции», - заявил Асад.

Башар Асад накануне, 15 марта, провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он прибыл в Россию впервые с начала российских военных действий в Украине.