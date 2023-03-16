Зеленский уволил глав Одесской, Хмельницкой и Луганской областей

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех регионов: Одесской, Хмельницкой Луганской областей (ЛНР вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года) — Максима Марченко, Сергея Гамалия и Сергея Гайдая. Указы об увольнении опубликованы на сайте его офиса. О причинах увольнений не сообщается.

1 февраля Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения в руководстве после «кадрового затишья». В марте он уволил замглавы Службы безопасности Украины, командующего операцией объединенных сил в Донбассе, заместителя командующего Нацгвардии Украины, главу Херсонской военной администрации.

Очередная волна кадровых перестановок в руководстве Украины прошла в январе этого года: были уволены замглавы офиса президента замминистра обороны, два замминистра развития общин и территорий, главы Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Владимир Зеленский проводил большую кадровую ревизию летом 2022 года, тогда были уволены генпрокурора, а также исполняющий обязанности главы СБУ.