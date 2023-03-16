«New-York Times»: Наконец-то составлено семейное древо ослов

CentralAsia (CA) - В новом исследовании генетики и археологи объединяются, чтобы раскрыть древнее происхождение первого вьючного животного человечества

Осел является ключевым, хотя и все более маргинализируемым, персонажем в истории человечества. Когда-то почитаемое животное так долго становилось объектом насмешек, что слово «ослиный», происходящее от латинского asinus, что означает «похожий на осла или осла», означает «глупый». Ослы и ослиная работа имеют важное значение для средств к существованию людей в развивающихся странах, но в других местах ослы практически исчезли.

«Я предполагаю, что мы просто забыли о важности этого животного, вероятно, пораженные влиянием его близкого родственника, лошади», — говорит Людовик Орландо, директор Центра антропобиологии и геномики Тулузы во Франции. «В Европе лошадь обеспечивала быструю мобильность, помогала выращивать урожай и вести войну. Я не уверен, что мы можем утверждать, что воздействие осла было таким же большим». По сравнению с лошадьми и собаками ослы привлекли относительно мало внимания археологов, а тем более генетиков.

Тем не менее, несмотря на то, что это год кролика по китайскому зодиаку, это может быть просто год Осла. В фильме «ЭО», номинированном на премию «Оскар», в качестве героя фигурирует душевный, варварски использованный осел. Также ослы играют главную роль в крупном новом генетическом исследовании, опубликованном в журнале Science; Питер Митчелл, археолог из Оксфорда, не участвовавший в проекте, назвал его «самым всесторонним исследованием геномики ослов».

Доктор Орландо, посвятивший годы изучению истории одомашнивания лошадей, является автором статьи, которая, как он надеется, положит начало исследованиям скромного осла и частично восстановит его достоинство. Он и исследователи из 37 лабораторий мира проанализировали геномы 207 современных ослов, обитающих в 31 стране. Они также секвенировали ДНК из скелетов 31 раннего осла, некоторым из которых уже 4500 лет.

Ученые ранее определили три потенциальных центра одомашнивания ослов – это Ближний Восток, северо-восточная Африка (включая Египет) и Аравийский полуостров. Команда доктора Орландо пришла к выводу, что ослы — первое наземное транспортное средство человечества — были одомашнены только однажды, около 5000 г. до н. э., когда пастухи на Африканском Роге и в современной Кении начали приручать диких ослов. Эта новая дата примерно на 400 лет старше самых ранних археологических свидетельств прирученных ослов из Эль-Омари, недалеко от Каира, и почти за три тысячелетия до того, как впервые запрягли лошадей.

Этот период совпал с периодом, когда Сахара стала больше и засушливее. Ослы особенно устойчивы к засухе и терпимы к лишению воды, что навело доктора Орландо на мысль, что они стали незаменимым средством передвижения для пастухов и их товаров. «Нахождение вспомогательного средства для транспортировки в этих все более сложных условиях, вероятно, запустило процесс одомашнивания», — говорит он.

От этой точки происхождения в северо-восточной Африке команда затем реконструировала эволюционное древо ослов и проследила пути их расселения по остальной части континента. Ослы были проданы на северо-запад в сегодняшний Судан и далее в Египет, выйдя из Африки около 5000 лет назад и отделившись в Азию и Европу примерно 500 лет спустя. Различные популяции ослов становились все более изолированными из-за своего географического расстояния, хотя торговля приводила к систематическому перемещению обратно в Африку. Скрещивание между родословными было ограничено.

Исследование 2004 года, в котором изучался небольшой образец современной ДНК сотен ослов, показало, что люди дважды одомашнили диких ослов, в Африке и Азии. Ведущий исследователь Альбано Бежа-Перейра, генетик из Университета Порту в Португалии, сотрудничал с доктором Орландо и его коллегой Эвелин Тодд, чтобы пересмотреть выводы, используя больший набор данных, и теперь согласен с гипотезой единственного одомашнивания.

Для наших предков осел принимал чрезвычайно разнообразное мифическое и религиозное измерение. В Древнем Египте осел был одним из священных животных Сета, Повелителя Хаоса. В греческом фольклоре осел — лошадь, участвующая в сборе урожая и производстве вина — был ездовым животным, которое везло бога Диониса в битву против великанов, а флейты, сделанные из ослиных голеней (которые производили звук, похожий на рев), использовались в его поклонение.

Ослы занимают центральное место в иудейской, христианской и мусульманской иконографии: в Ветхом Завете ослица Валаама видела ангела и изрекала пророчества. В Новом Завете Иисус въехал в Иерусалим на осле в день, который христиане отмечают как Вербное воскресенье. Яфур — это имя осла, на котором, как говорят, ездил и разговаривал Пророк Мухаммед.

В эпоху бронзы, с 3300 года до н.э. до 1200 года до н.э. ослов иногда хоронили вместе с людьми, что указывало на то, что обе стороны воздавали почести. «В других случаях мы находим их в виде ритуальных отложений под этажами, как недавно обнаруженные в Телль-эс-Сафи, или, по-видимому, захороненными сами по себе», — говорит Лаерке Рехт, археолог из Университета Граца в Австрии, которая также работает над новой статьей об ослах. Она процитировала термин, который восходит по крайней мере ко второму тысячелетию до нашей эры: «убить осла», что означает подписание договора, действие, которое, по-видимому, предполагало жертвоприношение.

Новые находки выявили ранее неизвестную родословную ослов, обитавших в Леванте примерно с 200 г. до н.э. На месте археологических раскопок на территории римской виллы во французской деревне Буанвиль-ан-Вуевр, в 175 милях к востоку от Парижа, исследователи обнаружили то, что, по-видимому, было центром разведения ослов, где ослов из Западной Африки скрещивали с их европейскими аналоги. Получившиеся вьючные животные имели длину 61 дюйм, или 15 локтей, от земли до холки. Текущий стандарт составляет 51 дюйм или 12 локтей. Единственными сопоставимыми современными ослами являются американские мамонтовые валеты — крупные, крепкие самцы, выведенные для производства тягловых мулов или для сельскохозяйственных работ.

Доктор Орландо сказал, что появление родословных гигантских ослов произошло в то время, когда мулы — бесплодные потомки ослов-самцов или жеребцов и кобыл — были жизненно важны для римской экономики и ее вооруженных сил. «Потребуется не так много поколений, чтобы селекционно разводить все более и более крупных ослов», — сказал Дин Ричардсон, профессор хирургии лошадей в Центре Нью-Болтона Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета. «Гигантские домкраты всегда были востребованы для изготовления более ценных мулов».

Вполне вероятно, что римляне предпочитали мулов за их выносливость, скорость и способность нести огромные грузы, особенно для армии, растянувшейся на тысячи миль. «Когда Римская империя рухнула, не осталось никаких стимулов для передвижения по этим длинным дорогам, и общества обратились к более местной экономике», — сказал доктор Орландо. «Тогда осел стал более доминирующим, и мулы почти никогда не производились».

Как вы можете сказать, что древний осел был обкатан? «Одомашнивание — это процесс», — сказал доктор Митчелл, археолог из Оксфорда и автор книги «Осел в истории человечества». Двадцать лет назад в Абидосе, на юге Египта, возле погребальной ограды первых фараонов были раскопаны скелеты 10 ослов, датируемые 3100 г. до н.э. «Кости показали четкую мозаику диких и домашних характеристик», — сказал доктор Митчелл. «Что выдавало их домашний статус, так это повреждения позвонков и суставов, характерные для буксировки».

Он сказал, что скудность исследований ослов отражает ситуацию «вне поля зрения», «вне рамках исследования» западных ученых, поскольку за последнее столетие ослы и мулы в значительной степени исчезли из Европы и Северной Америки. «Даже в развивающемся мире они в значительной степени связаны с бедными и с женщинами больше, чем с мужчинами, поэтому против них существует двойное предубеждение», — говорит доктор Митчелл.

В своем рассказе о путешествиях 2008 года «Мудрость ослов» британский академик Энди Меррифилд отмечает, что Бенджамин, скептически настроенный осел в «Скотном дворе» Джорджа Оруэлла, желает только удалиться на пастбище со своим приятелем, лошадью по кличке Боксер. Доктор Меррифилд находит в ослиных глазах «трогательную грусть, грацию» и чистоту, которые «не имеют права существовать в человеческом мире».

Тем не менее, прибыльная торговля ослиными шкурами, часто незаконная, в значительной степени нерегулируемая и расширяющаяся глобальная отрасль, поощряет интенсивное выращивание для сбора шкур, которые варятся для производства эцзяо, желатина, используемого в основном в традиционной китайской медицине. «Это явно идет вразрез с благополучием животных и создает угрозу для местных популяций ослов и тех, кто зависит от этого животного как источника средств к существованию», — сказал доктор Орландо.

«Во всяком случае, наша работа показывает, что наши отношения с животным уходят очень далеко в прошлое. Это должно помочь нам осознать бесчисленные услуги, которые они оказали человечеству, и, надеюсь, сделать нас благодарными».

Франц Лидз

14 матра 2023 года