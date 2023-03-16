85 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Казахстане

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 85 случаев коронавирусной инфекции и пять случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 408 973 случая КВИ+ и 90 910 случаев КВИ-.

На 16 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 864 человека (1 682 КВИ+ и 182 КВИ-), из них в стационарах остаются 128 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 736. В тяжелом состоянии находятся четверо заболевших, в крайне тяжелом – трое, на аппаратах ИВЛ – два человека.

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