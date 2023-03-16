Госдеп: российский самолет столкнулся с БПЛА США случайно

американский беспилотник MQ-9 Reaper

CentralAsia (CA) - США считают, что российский самолет случайно столкнулся с американским беспилотником над Черным морем вчера, 14 марта, скорее всего, это стало следствием ошибки пилота. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он также сообщил, что США изучают возможность обнародования видеозаписи инцидента.

«На видео видно, что российский пилот сближается и совершенно непрофессиональным образом, как кажется, без какого-либо контроля над совершаемыми действиями практически сталкивается с американским беспилотником»,— сказал Прайс в интервью MSNBC.

Произошедшее с американским беспилотником он назвал неприемлемым и опасным. «Вы знаете, у президента [США Джо] Байдена есть поговорка, что хуже запланированного конфликта может быть только непреднамеренный конфликт», — заявил Прайс.

Американские военные утверждают, что им пришлось затопить в Черном море MQ-9 Reaper после того, как один из двух российских истребителей, которые вылетели на его перехват, столкнулся с дроном. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал произошедшее «частью серии агрессивных, рискованных и небезопасных действий».

Министерство обороны России заявило, что истребители были подняты после того, как американский беспилотник у российских границ нарушил правила использования воздушного пространства в зоне военной операции. При этом, указали в министерстве, российская авиация не вступала в контакт с дроном и не применяла вооружение. MQ-9 Reaper, говорилось в сообщении, совершил резкий маневр и ударился о воду.

Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдеп, где ему выразили озабоченность произошедшим. Тот категорически отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы, повторив версию Минобороны о ситуации с дроном и подчеркнув, что американский беспилотник «уверенно и провокационно» летел в сторону российской территории с выключенными транспондерами.

Президенту США Джо Байдену доложили об инциденте с беспилотником, говорили в Белом доме. Информацию о произошедшем получил и президент России Владимир Путин, указывали в Кремле.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США продолжат осуществлять полеты везде, где это позволяет международное право.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: США игнорируют тот факт, что после начала «спецоперации» Украине прибрежные районы Черного моря имеют ограниченный статус для полетов. Он добавил, что если принять во внимание логику США, по которой они продолжат «летать, где им заблагорассудится, в соответствии с международным правом», то «пространство вокруг США имеет тот же самый статус, что и пространство над Черным морем».