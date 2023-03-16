Министр обороны России провел переговоры с главой Пентагона

Сергей Шойгу, Ллойд Остин

CentralAsia (CA) - Глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает российское министерство. По данным ведомства, их инициировал Вашингтон.

Позднее Пентагон прокомментировал разговор Остина с Шойгу. Как сказано в пресс-релизе, министры обсуждали инцидент с падением американского БПЛА в Черном море, Остин подчеркнул, что «Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право».

Минобороны РФ сообщило, что в ходе разговора «основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением БПЛА США 14 марта в Черном море». Шойгу заявил, что причиной крушения американского беспилотника над Черным морем стало несоблюдение США зоны ограничения полетов, установленной в связи российскими военными действиями в Украине.

Минобороны РФ также отметило, что полеты американских стратегических беспилотников у побережья Крыма имеют «провокационный характер» и создают предпосылки для эскалации ситуации в Черноморской зоне.

14 марта Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Как утверждают военные, дрон вел наблюдение в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда два российских Су-27 отправились на перехват. Один из них задел винт беспилотника, и его пришлось затопить.

В Минобороны России заявили, что дрон летал возле границ с нарушениями. В ведомстве подчеркнули, что Су-27 не вступал в контакт с беспилотником и не применял вооружение.

Спустя сутки официальный представитель Госдепа Нед Прайс назвал действия российских истребителей в отношении американского дрона «непреднамеренными». «Вероятно, это было результатом глубокой некомпетентности одного из этих российских пилотов», — отметил он.

В Белом доме заявили, что США приняли меры, для того чтобы затопленный дрон не попал в чужие руки. При этом в Вашингтоне не исключили, что беспилотник найти не удастся, поскольку в этом месте большая глубина. Как писал CNN, США дистанционно удалили с дрона чувствительную информацию. Секретарь Совбеза Николай Патрушев указал, что российская сторона будет пытаться найти и достать остатки беспилотника.