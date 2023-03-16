В Казахстане хотят учредить Национальный день печати

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CentralAsia (KZ) - Национальный день печати хотят учредить в Казахстане 2 февраля – в день создания газеты «Казах», сообщает Министерство информации и общественного развития.

«Периодические издания не утратили своей важной исторической роли в современном информационном пространстве. 2 февраля 1913 года казахскими интеллигентами была создана газета «Казах», и она стала предшественником отечественной профессиональной журналистики. Первый номер газеты «Казах» положил начало для рождения новых средств массовой информации, поэтому важно предать этому дню историческую значимость. В связи с этим, по инициативе Министерства информации и общественного развития РК проводится соответствующая работа по учреждению 2 февраля Днём национальной печати», – сообщили в МИОР.

Проект постановления размещён на сайте «Открытые НПА».

В Казахстане 28 июня отмечается День работников средств массовой информации, 1 октября – День работников радио.

«Дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан. Важно сделать дату выхода первого номера газеты «Казах», стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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