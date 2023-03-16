Брата Назарбаева обязали вернуть государству 32% Алматинского завода тяжелого машиностроения

Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Казахстана от 2 марта 2023 года постановила, что младший брат первого президента республики Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев должен вернуть государству 31,9% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения, которые он приобрел еще в 2007 году, передает Orda.kz.

Судя по постановлению, Департамент госимущества и приватизации Министерства финансов РК по договору от 18 февраля 1998 года продал акции АО «АЗТМ» в размере 31,9 % от уставного фонда победителю тендера ТОО «Темир Кон» за 105,3 млн тенге.

Продажа произошла по следующим по условиям (Договор №1):

установлен порядок и условия продажи государственного пакета акций;

предусмотрена обязанность покупателя ТОО «Темир Кон» по сохранению профиля деятельности АО «АЗТМ», обеспечению сохранения и увеличения объемов производства по сравнению с объемами 1997 года, выполнению стандартов технологической и экологической безопасности при осуществлении деятельности;

закреплено право Комитета, как продавца, осуществлять контроль за выполнением покупателем ТОО «Темир Кон» принятых обязательств по договору с проведением необходимых проверок и истребованием документации.

2 апреля 2007 года ТОО «Темир Кон» продало Болату Назарбаеву акции в количестве 86,7812% от уставного капитала АО «АЗТМ», из которых 31,9% ранее являлись государственным пакетом.

1 апреля 2009 года между Комитетом, ТОО «Темир Кон» и Болатом Назарбаевым заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве по Договору -1, по условиям которого в случае неисполнения данных обязательств Болат Назарбаев обязан передать Комитету государственный пакет акций.

2 апреля 2009 года простые акции АО «АЗТМ» в количестве 398 246 штук, куда так же вошли 31,9% госакций, Болат Назарбаев продал по договору №2 ТОО «PLS-ТМ». В данном договоре не содержится никаких особых условий Договора №1, в том числе по сохранению профиля деятельности АО «АЗТМ», увеличения объемов производства, право Комитета по контролю за выполнением принятых обязательств.

«Согласно заключению ТОО «Фирма Баяу» от 2009 года о неисполнении обязательств по сохранению профиля деятельности и увеличению объемов производства АО «АЗТМ», указано о неудовлетворительном состоянии материально-технической базы, снижении показателей объемов производства, дроблении имущественного комплекса и земельного участка, продаже третьим лицам и сдаче в аренду АО «АЗТМ», находящихся на нем зданий и сооружений», — говорится в постановлении суда.

Суд установил, что продажа Болатом Назарбаевым госакций не соответствует требованиям законодательства и является недействительной, так как он не исполнил условия договора №1.

Так, судебная коллегия Верховного суда РК постановила решение суда № 2 Ауэзовского района города Алматы от 11 сентября 2012 года и постановление апелляционной судебной коллегии отменить, и вынести новое решение об удовлетворении иска РГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан».

«Признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Болатом Назарбаевым и ТОО «PLS — ТМ» в части продажи простых именных акций АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения», составляющих 31,9% уставного фонда. Привести стороны в первоначальное положение. Обязать Болата Назарбаева возвратить простые именные акции АО «АЗТМ» в размере 31,9 % от уставного капитала АО «АЗТМ» в собственность государства путем передачи их в ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан», — говорится в сообщении суда.

Алматинский завод тяжелого машиностроения имеет в своей структуре механосборочное, литейное, термообрабатывающее, кузнечно-прессовое и модельное производства, а также производство металлоконструкций. Завод выпускает нефтепромысловое, энергетическое, горнодобывающее, коксохимическое, металлургическое, трубопрокатное оборудование.

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