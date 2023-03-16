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Эрдоган встретил Токаева в резиденции «Кулие». Фото, видео
Касым-Жомарт Токаев, Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ОТГ
Касым-Жомарт Токаев, Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ОТГ

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Главу Казахстана встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции «Кулие», сообщает Акорда.

Токаев прибыл в Анкару по приглашению президента Эрдогана. Главной темой повестки мероприятия стало рассмотрение вопросов управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи в рамках ОТГ, в том числе совместное решение вопросов, связанных с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

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