Эрдоган встретил Токаева в резиденции «Кулие». Фото, видео

Касым-Жомарт Токаев, Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ОТГ

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Главу Казахстана встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции «Кулие», сообщает Акорда.

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Токаев прибыл в Анкару по приглашению президента Эрдогана. Главной темой повестки мероприятия стало рассмотрение вопросов управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи в рамках ОТГ, в том числе совместное решение вопросов, связанных с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

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