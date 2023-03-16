Пентагон показал видео инцидента с российскими истребителями и американским дроном над Черным морем

CentralAsia (CA) - Европейское командование США показало видеозапись инцидента с российским истребителем Су-27 и американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем. Кадры размещены в Twitter.

Видеозапись инцидента показали с дрона MQ-9 Reaper, который 14 марта упал в международные воды.

«Два российских Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного летательного аппарата MQ-9 ВВС США, работавшим в международном пространстве на Черным морем», — говорится в сообщении.

Американские военные сообщили, что 14 марта в небе над Черным морем был выведен из строя американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Российское Минобороны сообщало, что дрон летал «с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции». Об этих границах были уведомлены все пользователи международного воздушного пространства, заявило ведомство.

Су-27, как сообщило Минобороны, не применяли вооружения и не вступали в контакт с дроном. Беспилотник совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — так описала ситуацию российская сторона.

После инцидента Вашингтон и Москва провели несколько разговоров на уровне представителей военных ведомств. Министр обороны Сергей Шойгу в беседе с американским коллегой Ллойдом Остином подчеркнул, что полеты беспилотников США вблизи Крыма носят «провокационный характер» и создают предпосылки для эскалации ситуации в Черноморской зоне. Остин заявил, что США «будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право».