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В Ростове-на-Дону горит здание ФСБ России, сообщают о взрывах. Фото, видео
В Ростове-на-Дону горит склад на территории погрануправления ФСБ
В Ростове-на-Дону горит склад на территории погрануправления ФСБ

CentralAsia (CA) -  В Ростове-на-Дону России горит склад на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Корпус полностью объят огнем. По словам очевидцев, в складском помещении сдетонировали боеприпасы — были слышны взрывы, сообщает «КоммерсантЪ».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате пожара один человек погиб, двое пострадали. Местное издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что двое пострадавших были обнаружены «у входа в склад».

«На складе детонируют боеприпасы с интервалом 5-10 секунд»,— сообщил собеседник того же издания в правоохранительных органах. В соцсетях распространяются видеозаписи, как от складского помещения поднимается густой темный дым.

«Взрыв был очень громкий, никакой не хлопок. Мы услышали один взрыв, знакомые, которые живут ближе к месту пожара, утверждают, что их было два, но мы четко слышали только один»,— описывает ситуацию перед пожаром читатель 161.ru из бизнес-центра «Гвардейский», который расположен неподалеку от здания погрануправления.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ ситуацию не комментируют. Telegram-канал Mash сообщает, что причиной «пожара и последующего взрыва стало воспламенение электропроводки. Огонь с кабеля перекинулся на емкости с горюче-смазочными материалами; очаг возгорания — второй этаж двухэтажного кирпичного здания; площадь пожара — 800 кв. м, сообщает медиапроект.

К месту пожара прибыл 20 подразделений МЧС и сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Для тушения пожара специалисты запросили средства бронезащиты. Территория управления оцеплена. Движение по проспекту Сиверса от переулка Депутатского до улицы Красноармейской перекрыто. На Гвардейской площади образовалась автомобильная пробка.

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