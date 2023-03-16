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Ростовский губернатор объяснил взрывы при пожаре в погрануправлении ФСБ России
Предыстория: В Ростове-на-Дону горит здание ФСБ России, сообщают о взрывах. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  Во время пожара в помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области взорвались емкости с горючим, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами», — написал он.

По словам губернатора, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, произошло обрушение двух стен.

Голубев отметил, что один человек пострадал и госпитализирован в состоянии средней тяжести. Однако ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что при пожаре погиб один человек, а еще двое пострадавших госпитализированы.

Губернатор также рассказал, что началась эвакуация жителей соседних многоквартирных домов. При этом он отметил, что, по оценкам специалистов, угрозы домам нет.

В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ.

Пожар на территории погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области произошел 16 марта. Очевидцы рассказали, что перед пожаром в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв.

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