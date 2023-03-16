Ростовский губернатор объяснил взрывы при пожаре в погрануправлении ФСБ России

- Азия и мир, происшествия
- 17:54, 16 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Во время пожара в помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области взорвались емкости с горючим, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Голубев.
«Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами», — написал он.
По словам губернатора, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, произошло обрушение двух стен.
Голубев отметил, что один человек пострадал и госпитализирован в состоянии средней тяжести. Однако ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что при пожаре погиб один человек, а еще двое пострадавших госпитализированы.
Губернатор также рассказал, что началась эвакуация жителей соседних многоквартирных домов. При этом он отметил, что, по оценкам специалистов, угрозы домам нет.
В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ.
Пожар на территории погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области произошел 16 марта. Очевидцы рассказали, что перед пожаром в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв.