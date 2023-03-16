Россияне приобрели контрольный пакет акций крупного узбекского строителя электросетей

CentralAsia (UZ) - «Уральская энергетическая строительная компания» (УЭСК) из России приобрела 58,41% государственной доли в узбекском предприятии «Электркишлоккурилиш», занимающемся строительством электросетей. Сумма сделки составила 93,2 млрд сумов (более $8 млн), сообщает инвестиционная компания UzAssets при республиканском агентстве госактивов.

Контрольный пакет АО «Электркишлоккурилиш» был выставлен на продажу в ноябре 2021 года. От инвесторов поступили семь заявок, которые специалисты изучили на предмет отсутствия административного, арбитражного или иного судебного разбирательства, а также на то, что участники торгов не входят в санкционные списки ЕС, США и крупных международных финансовых учреждений.

Отмечается, что в качестве консультантов в процесс конкурсного отбора были привлечены международная консалтинговая компания Grant Thompson и юридическая фирма Dentons.

В UzAssets подчеркивают, что УЭСК выступило с лучшим предложением, ценовые параметры которого превышают результаты независимой оценки. Организация, управляющая узбекскими госактивами, рассчитывает, что в будущем россияне сохранят устойчивое развитие «Электркишлоккурилиш» и смогут сделать предприятие одним из крупнейших в республике в сфере строительства электросетей с различным напряжением.

«Электркишлоккурилиш» создана в 1936 году как трест по электрификации сельского хозяйства. В 1998-м компания преобразована в акционерное общество. Сегодня в структуру АО входят Наманганский завод металлоконструкций, Кувасайский завод железобетонных изделий, управление производственно-технологической комплектации в Ташкенте и прочие активы. Компания — основной подрядчик по строительству электросетевых объектов напряжением до 500 кВ в Центральной Азии. В ее портфолио есть проекты для «Лукойл», Hyundai Engineering, Hengyuan Group Co. и других известных заказчиков.

УЭСК — компания, базирующаяся в Екатеринбурге, ведет свою историю с 40-х годов прошлого века. Предприятие занимается проектированием и возведением объектов энергоснабжения как в России, так и за рубежом.