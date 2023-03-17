Токаев предложил тюркским странам учредить совместную структуру по чрезвычайным ситуациям

Саммит ОТГ в Анкаре

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил странам-участницам ОТГ создать в Алматы совместную структуру по чрезвычайным ситуациям, чтобы оперативно реагировать на стихийные бедствия и оказывать друг другу помощь, сообщается на сайте Акорды.

Токаев назвал трагедию Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, трагедией всех тюркских народов. Поэтому, по его мнению, тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и укреплять взаимодействие между Секретариатом ОТГ и ее участниками.

«Сегодня рост числа природных и техногенных катастроф становится одной из наиболее актуальных международных проблем. Мы должны объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках Организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы», - сказал глава государства.

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Он напомнил, что этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана и считает целесообразным придать совместным силам статус Секретариата Гражданской защиты Организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий.

«В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия», - добавил Токаев.

Также он отметил, что землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Поэтому, подчеркнул президент Казахстана, важно повышать готовность поисково-спасательных служб.

«Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий», - предложил он.

Другим актуальным вопросом является обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами. Токаев сообщил, что этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы «Қазқұтқару». Он пригласил принять в них участие спасательные службы государств – членов ОТГ и организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы.

Вместе с тем Токаев пообещал, что Казахстан продолжит оказывать помощь Турции.

«Казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия. Уверен, что это послужит знаком нашей искренней заботы о братском турецком народе», - сообщил он.

В завершение он отметил, что на фоне сложно геополитической и экономической ситуации в мире важно укрепление сотрудничества тюркского мира. Организация тюркских государств, по его мнению, заняла достойное место на международной арене, но странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень.

Он пригласил лидеров стран принять участие в 10-м юбилейном саммите ОТГ, который пройдет в октябре этого года в Туркестане. Тогда же Казахстану перейдет председательство в Организации тюркских государств.

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