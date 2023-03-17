Мирзиёев призвал жителей Турции голосовать за Эрдогана на выборах президента страны

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств обратился к турецкому народу и призвал турок поддержать кандидатуру действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, сообщается на сайте президента РУз.

«От имени всех наших братских народов обращаюсь к турецкому народу с призывом полностью поддержать кандидатуру уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. Считаю целесообразным отразить это в принимаемой нами сегодня Анкарской декларации, выражающей наше общее мнение», – отметил глава государства.

Президенты Казахстана и Кыргызстана — Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров – в своих выступлениях пожелали Эрдогану успехов на выборах.

Чрезвычайный саммит инициировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как поясняет Аzertag, поначалу встречу планировалось провести в городе Шуша, но в связи с мощными землетрясениями, произошедшими в Турции в начале февраля и унесшими жизни нескольких десятков тысяч человек, было решено провести ее в Анкаре – «с целью поддержки братской страны».

Саммит был посвящен вопросам развития многостороннего сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарного содействия, а также координации усилий в предупреждении и преодолении последствий стихийных бедствий.

В мероприятии приняли участие президенты всех пяти стран-членов ОТГ — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Среди участников были также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и представители стран-наблюдателей в Организации: председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По итогам саммита была принята Анкарская декларация, подписано соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, принято решение о подготовке соглашения по вопросам формирования механизма гражданской защиты ОТГ.

Выборы президента Турции назначены на 14 мая. Соперником Эрдогана станет 74-летний председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу, которого турецкая оппозиция выдвинула в качестве единого кандидата.