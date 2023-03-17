США опубликовали карту с местом падения беспилотника MQ-9 в Черном море

Европейское командование вооруженных сил США опубликовало в Twitter карту, где указано приблизительное место падения беспилотника MQ-9 Reaper в Ч

CentralAsia (CA) - Европейское командование вооруженных сил США опубликовало в Twitter карту, где указано приблизительное место падения беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море 14 марта.

По данным командования, беспилотник упал в 75-78 морских милях от суши (139-157 км). Падение зафиксировано в 7:00-7:20 по центральноевропейскому времени. Изначально европейское командование сообщало, что MQ-9 столкнулся с российским истребителем Су-27 в 7:03 по центральноевропейскому времени.

Ранее, 16 марта, европейское командование вооруженных сил США распространило видео с упавшим беспилотником и российским истребителем. Командование утверждало, что два Су-27 совершили небезопасный перехват беспилотника, сбросили топливо, а один из истребителей нанес удар по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось вывести его из строя.

По версии Минобороны Росии, беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море. Минобороны подчеркивало, что поднятые на перехват истребители не применяли вооружение.