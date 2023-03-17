КНДР испытала ракету «Хвасон-17» в ответ на учения США и Южной Кореи

CentralAsia (CA) - Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» в ответ на военные учения США и Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил запуском ракеты. Как передает агентство, она была запущена, чтобы предостеречь «врагов», которые «цепляются за безответственные и безрассудные военные угрозы и преднамеренно нагнетающие напряженность на Корейском полуострове», также «осознающих угрозу вооруженного конфликта в любое время». Пуск не оказал негативного влияния на соседние страны.

Как заявил Ким Чен Ын, что он и дальше «будет информировать США и Южную Корею» о безрассудстве проводимых крупномасштабных военных учений на Корейском полуострове.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17» поднялась на высоту 6054 км, пролетела расстояние более 1 тыс. км за 70 минут и упала в водах Японского моря вне экономической зоны Японии.

Генарал США Патрик Райдер заявил, что совместные военные учения Вашингтона и Сеула эффективно работают над сдерживанием агрессии со стороны Северной Кореи. «Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея и другие союзники и партнеры в регионе будут продолжать работать вместе, чтобы <...> сохранить наши страны в безопасности», — добавил Райдер.

В ночь на 15 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты класса «земля — земля» средней дальности. Как позже сообщил ЦТАК, ракеты были запущены из Чанена в провинции Хванхэ-намдо и поразили цель — расположенный в 611,4 км остров Пидо. Это был четвертый запуск ракет Пхеньяном за последние четыре дня.

КНДР совершает запуски ракет на фоне проведения совместных учений Южной Кореи и США под названием «Щит свободы» (Freedom Shield), которые начались 13 марта. Пхеньян расценил их как «подготовку к агрессивной войне» и пообещал «решительный ответ».