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В Казахстане за сутки зарегистрировали 98 случаев заражения коронавируcом
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции и три случая коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 409 071 случай КВИ+ и 90 913 случаев КВИ-.

На 17 марта лечение получают 1 832 человека (1 656 КВИ+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 696. Три человека – в тяжелом состоянии, еще трое – в крайне тяжелом, трое – на аппаратах ИВЛ.

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