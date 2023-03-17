Премьер Франции объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента. В Париже прошли беспорядки

Депутаты французского парламента с плакатами против пенсионной реформы

CentralAsia (CA) - Правительство французского президента Эмманюэля Макрона прибегло к силовому решению кризиса с парламентским утверждением пенсионной реформы. Не надеясь добиться большинства при голосовании в Национальной ассамблее, он одобрил использование премьер-министром Элизабет Борн статьи 49.3 Конституции, позволяющей принимать закон без одобрения парламента, передает Le Monde.

Премьер-министр Франции официально объявила о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Из-за этого закона в стране несколько месяцев продолжаются митинги и забастовки.

Депутаты встретили объявление о принятии реформы криками протеста и начали исполнять марсельезу. Многие депутаты держали в руках плакаты с надписью «64 года — нет».

Решение прибегнуть к статье 49.3 последовало после двух заседаний кабинета правительства вместе с президентом в Елисейском дворце. Дело решилось на короткой встрече с глазу на глаз Эммануэля Макрона и Элизабет Борн. Прибыв в Национальную ассамблею Борн объявила о том, что правительство вновь, как уже делало несколько раз, использует возможность принять закон без обсуждения.

После принятия закона протесты возобновились. На парижской площади Согласия и в ее окрестностях протестующие жгли сваленный в кучи мусор и бросали в полицейских камнями. Полиция отвечала струями из водомета и гранатами со слезоточивым газом.

Как сообщает «Би-би-си» около девяти вечера по Парижу, к этому времени полицейские, сомкнув ряды, со щитами и дубинками, вытеснили большую часть протестующих с площади.

В Париже на протестах задержали 217 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры.

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Акции протеста проходили также в Марселе, Нанте, Лионе, Дижоне и Ренне.

10 января премьер-министр представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.