Южная Корея и США начнут новые военные учения на следующей неделе

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CentralAsia (CA) - Южная Корея и США планируют на следующей неделе начать свои первые за пять лет крупномасштабные учения по высадке морского десанта, чтобы продемонстрировать военный потенциал союзников. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на коменданта корпуса морской пехоты генерал-лейтенанта Ким Ге Хвана.

«Предстоящие учения продемонстрируют волю южнокорейско-американского альянса к достижению «мира через силу», и мы еще больше укрепим совместную оборону для защиты Южной Кореи», — заявил Ким Ге Хван.

По данным источника агентства в вооруженных силах, учения Ssangyong («Двойной дракон») пройдут в Пхохане и его окрестностях, в 272 км к юго-востоку от Сеула. Они начнутся в понедельник, 20 марта, и продлятся до 3 апреля. Как уточняет Yonhap, подобные учения не проводились с 2018 года на фоне стремления предыдущего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина к восстановлению отношений с КНДР. Возобновление учений соответствует стремлению союзников Сеула по противодействию ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи.

13 марта Южная Корея и США начали совместные учения Freedom Shield («Щит свободы»), которые будут сопровождаться полевыми маневрами Warrior Shield («Щит воина»). Они продлятся до 23 марта. Сеул и Вашингтон отрабатывают сценарии по отражению возможного нападения со стороны Северной Кореи, которые учитывают продолжающиеся запуски баллистических ракет и «ядерные угрозы» со стороны КНДР. В Пхеньяне рассматривают анонс маневров как «подготовку к агрессивной войне».

В феврале северокорейский МИД предупредил, что Южная Корея и Соединенные Штаты столкнутся с «небывалым и мощным» ответом Пхеньяна в случае угроз. С начала учений КНДР ежедневно запускает ракеты в сторону Японского моря, в том числе межконтинентальные баллестические.