Токаев подписал поправки, ужесточающие наказание за призыв к массовым беспорядкам в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов республики, согласно которому срок лишения свободы за призыв к массовым беспорядкам повысили с 3 до 5 лет, сообщает «Власть».

Согласно поправкам, ужесточается наказание еще за несколько видов преступлений. Так, за призыв к массовым беспорядкам с использованием телекоммуникационной сети виновным будут давать от 3 до 7 лет колонии. Срок заключения за хулиганство, совершенное в составе группы увеличен с 5 до 7 лет.

Более того, для таких преступлений исключена возможность досрочного освобождения.

В статью 146 Уголовного кодекса Казахстана «Пытки» ввели новый состав правонарушения — «за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение». При этом менее тяжкие преступления и жестокое обращение, не связанное с пытками, будут расследовать органы внутренних дел, а деяния, совершенные группой лиц, повторно, с причинением вреда здоровью и прочее — прокуратура.

К лицам, совершившим пытки, запретили применять условное осуждение.

«При этом пыткой не признаются физические и психические страдания, причиненные в результате законных действий должностных лиц, а также такие страдания, причиненные в результате законных действий лиц, выступающих в официальном качестве, либо других лиц», — говорится в дополнении к статье УК.

Некоторые поправки касаются правонарушений в семейно-бытовой сфере:

введены квалифицирующие признаки — «совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного»;

наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 107 УК) увеличено с 2 до 3 лет колонии;

за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 106 УК) будут назначать от 6 до 10 лет лишения свободы вместо от 3 до 8 лет заключения.

Законом расширяются права осужденных:

при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;

решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);

для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей.

Кроме того, разграничены условия отбывания наказания для рецидивистов и впервые осужденных к лишению свободы граждан. Последние будут содержаться в учреждениях средней безопасности, ранее судимые — в колониях максимальной безопасности, получившие пожизненный срок — в отдельных учреждениях. В МВД Казахстана заверили, что колонии двух основных типов будут представлены во всех регионах республики.

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