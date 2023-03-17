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В Украине появились вакансии для специалистов по нейросети ChatGPT
// searchenginejournal.com
Предыстория: В Украине официально запустили нейросеть ChatGPT. Что она умеет?

CentralAsia (CA) -  В Украине появились вакансии для специалистов по нейросети ChatGPT. Работодатели готовы платить таким сотрудникам от 9 до 120 тыс. гривен ($245 - $3262). Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Work.ua.

По состоянию на 16 марта на платформе размещено 16 вакансий, где востребованы знатоки искусственного интеллекта, в следующих категориях:

1. Маркетинг, реклама, PR;

2. ІТ, компьютеры, интернет;

3. СМИ, издательство, полиграфия;

4. Продажи, закупка;

5. Управление персоналом, HR.

С помощью нейросети кандидатам предлагают формировать сопроводительные письма, проводить SEO-оптимизацию товаров, создавать различный текстовый контент и прочее.

Напомним, что нейросеть ChatGPT официально появилась в Украине только 18 февраля 2023 года.

Специалисты сразу сказали, что ChatGPT и другие подобные нейросети могут заменить журналистов.

Также мы рассказывали, как новая нейросеть ChatGPT изменит подход к образованию. Чат-бот с искусственным интеллектом может отвечать на вопросы, как живой человек, генерировать идеи, создавать и переписывать тексты в любом стиле, писать стихи, шутить, переводить, давать советы, находить и проверять информацию, делать краткие выжимки из больших статей и выполнять множество других задач. При этом он абсолютно бесплатный, доступен каждому и владеет в том числе украинским языком.

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