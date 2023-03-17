Снег и похолодание прогнозируются в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 18 – 20 марта ожидаются осадки, к понедельнику на западе, севере, востоке и в центре республики температура воздуха понизится до -8°С днем, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в конце недели с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег); в северной, восточной половине – снег, низовая метель, гололед; в южной половине – дождь, гроза; 19 марта в горных районах Алматинской области, области Жетісу ожидаются сильные осадки (дождь, снег); лишь на западе страны без осадков. Во второй половине периода с выходом антициклона практически по всей стране ожидается погода без осадков. Также по республике прогнозируются туманы и усиление ветра.

«Что же касается температурного фона, то здесь значительных изменений не ожидается, лишь ближе к концу недели на северо- западе, севере, в центре и востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 7-20 мороза, днем до 0-8 мороза», - отмечается в прогнозе.

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