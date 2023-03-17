Число жертв циклона «Фредди» в Малави возросло до 326 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших из-за тропического циклона «Фредди» в Малави возросло до 326, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу.

Ранее говорилось о 225 погибших и более 700 пострадавших.

«Со вчерашнего дня число погибших в результате этого стихийного бедствия выросло с 225 до 326, число перемещенных лиц увеличилось вдвое до 183 159», - заявил Чаквера.

Чаквера подвергался критике из-за того, что не торопился вернуться из зарубежного турне, когда на страну обрушился циклон. Президент в понедельник объявил о введении режима стихийного бедствия в Южной провинции, пребывая в Дохе на саммите наименее развитых стран. В среду Чаквера объявил две недели национального траура в связи с жертвами из-за циклона «Фредди» в стране.