Число жертв циклона «Фредди» в Малави возросло до 326 человек

- Азия и мир, общество
- 15:56, 17 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Число погибших из-за тропического циклона «Фредди» в Малави возросло до 326, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу.
Ранее говорилось о 225 погибших и более 700 пострадавших.
«Со вчерашнего дня число погибших в результате этого стихийного бедствия выросло с 225 до 326, число перемещенных лиц увеличилось вдвое до 183 159», - заявил Чаквера.
Чаквера подвергался критике из-за того, что не торопился вернуться из зарубежного турне, когда на страну обрушился циклон. Президент в понедельник объявил о введении режима стихийного бедствия в Южной провинции, пребывая в Дохе на саммите наименее развитых стран. В среду Чаквера объявил две недели национального траура в связи с жертвами из-за циклона «Фредди» в стране.