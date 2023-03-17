Генпрокуратура Казахстана рассказала о выявленных нарушениях во время предвыборной агитации

CentralAsia (KZ) - В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что на выборах депутатов мажилиса выявили нарушения законодательства при агитации. Всего зафиксировали 23 таких факта, сообщил заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев, передает informburo.kz.

По словам Жандоса Умиралиева, ко всем правонарушителям в надзорном органе единый подход. Все факты проверили, виновные понесли административное наказание.

«Агитация в период запрета – 12 фактов. В шести случаях три юрлица и трое граждан – не кандидатов. В других шести случаях незаконную агитацию, а именно до окончания срока регистрации кандидатов, провели кандидаты в депутаты мажилиса. Они были зарегистрированы по одномандатным округам. Мы получили согласие ЦИК на привлечение их к ответственности», – добавил представитель Генпрокуратуры.

Суды оштрафовали нарушителей по статье 102 КоАП РК. После вступления судебных актов в законную силу регистрацию этих кандидатов отменили в соответствии с требованием закона.

Ещё одного кандидата привлекли к ответственности в Алматы по статье 122 КоАП РК: он нарушил условия предвыборной агитации, бесплатно оказав гражданам услуги такси. Кандидат признал вину, его регистрацию также отменили.

«Двух жителей Караганды привлекли к штрафам за срыв и порчу агитационных материалов. Три факта связаны с проведением незаконных опросов общественного мнения по выборам в Астане и Алматы. По закону их вправе проводить лишь юрлица, имеющие пятилетний опыт и заранее уведомившие ЦИК. Все эти опросы были в соцсетях. За распространение анонимных агитационных материалов привлекли четыре лица к ответственности: трое – представители кандидата в Акмолинской области, одно – СМИ», – отметил заместитель генпрокурора.

За такое же нарушение привлекли к ответственности кандидата из Туркестанской области. Тем не менее это не влечёт за собой отмену регистрации кандидата, пояснил Жандос Умиралиев.

При агитации перед внеочередными выборами в депутаты маслихата прокуроры установили 11 нарушений. Они такие же, как и по выборам в депутаты мажилиса.

«В частности, на шестерых граждан наложены штрафы за порчу агитматериалов кандидатов в депутаты маслихата по статье 114 КоАП. В Алматы председатель КСК разрешила одному кандидату в депутаты городского маслихата размещать агитматериалы в подъездах обслуживаемых домов, а другому запретила. Этим она воспрепятствовала данному кандидату вести агитацию и понесла наказание по статье 103 КоАП. Жительница Карагандинской области, являясь членом участковой избирательной комиссии, была замечена в распространении агитматериалов кандидата в депутаты районного маслихата. Это запрещено законом. В этой связи на неё был наложен штраф», – сообщил Жандос Умиралиев.

В Туркестанской области кандидат в депутаты городского маслихата нарушил условия проведения предвыборной агитации, бесплатно оказав услугу по укладке песчано-гравийной смеси. Суд оштрафовал его по статье 122, части 2 КоАП.

Кандидата в депутаты маслихата в СКО привлекли к ответственности по статье 113 КоАП за распространение анонимных агитматериалов. В городе Атырау местная газета опубликовала агитматериалы двух кандидатов в депутаты областного маслихата, но не предоставила в соответствующую избирательную комиссию сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади.

«В этой связи собственник печатного издания в порядке сокращённого производства привлечён по статье 112, части 5 КоАП к штрафу. На сегодня это все нарушения, которые установлены прокурорами. Надзор за законностью выборов нами продолжается», – резюмировал заместитель генпрокурора.

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