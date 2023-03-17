Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч

CentralAsia (CA) - Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч, раненых более 115 тысяч, передает Тurkic.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века».

«Одиннадцать провинций пострадали от беспрецедентных бедствий. В то время как 14 миллионов наших граждан пострадали напрямую, более 49 тысяч граждан погибли, более 115 тысяч получили ранения», - сообщил Эрдоган в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

Президент Турции заявил, что правительство страны «залечит раны, нанесенные землетрясением, как можно скорее».

«Мы планируем построить в общей сложности 610 тысяч домов и передать их законным владельцам», - сказал он.