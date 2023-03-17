В Казахстане планируют приостановить запрет на вывоз лука и установить лимит на объём экспорта

CentralAsia (KZ) - Минсельхоз РК планирует приостановить действие запрета на вывоз репчатого лука из Казахстана до 28 апреля 2023 года, сообщается в проектах приказов, опубликованных на портале «Открытые НПА».

При этом министерство намерено ввести ограничения по объёмам экспорта лука.

«Ввести в срок по 28 апреля 2023 года количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза лука репчатого в размере 20 000 тонн», – говорится в проекте приказа о некоторых вопросах вывоза лука.

Отмечается, что объёмы квот на вывоз товара из Казахстана будут распределяться в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса e-Agriculture автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов. После введения в действие правил в системе сформируют количественный лимит объёма квоты по товару и лимит на одного заявителя, который составляет 500 тонн. Объём квот будут распределять между заявителями до его полного исчерпания.

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