Россия для Центральной Азии: от гаранта безопасности в прошлом до угрозы безопасности в настоящем, - политолог Дубнов

Аркадий Дубнов

CentralAsia (KZ) - «Спецоперация» (СВО), начатая Россией в Украине 24 февраля 2022 года, кардинально изменила баланс сил в Центральной Азии, как и на всем пространстве Евразии. Это общепризнано, зато эксперты продолжают дискутировать, в каком направлении в целом движется центральноазиатский регион и какая страна станет там доминантной силой в обозримом будущем. Ситуацию «Хартленд» попросил прояснить ведущего российского эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, пишет Republic.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на автозаводе Hyundai Trans Kazakhstan (дочернее предприятие «Астана Моторс»)

— Сначала хотелось бы услышать ваше мнение как независимого политолога: кто все-таки придет или уже почти пришел на смену России, являвшейся неоспоримым гегемоном региона на протяжении последних без малого двух столетий?

— Прежде чем говорить об изменении «внешней» конфигурации сил, включая изменение отношения государств этого региона к главным мировым и региональным акторам, рассмотрим трансформацию взаимоотношений между самими странами этого региона.

Активным внешним игроком в Центральной Азии стала Турция. На фото: президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (в центре) на встрече с

Спустя 30 с лишним лет после распада Советского Союза, этот процесс все ещё продолжается. Вообще, когда в 1990-е годы многие политики в Москве с удовлетворением утверждали, что процесс распада удалось сделать относительно мирным, они ошибались. Ни одно из государств Центральной Азии не было готово к обретению государственной независимости. Одним из признаков этой неготовности стало отсутствие международно признанных границ между ними. В большинстве случаев унаследованное от СССР административно-хозяйственное деление после 1991 года стало причиной непрерывных конфликтов между бывшими советскими республиками. Безуспешность попыток мирного решения до сих пор регулярно приводит к кровопролитию. Самым тяжелым остается конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном.

На границе Кыргызстана и Таджикистана

«Главный гарант безопасности» как уходящая натура

— Тем не менее, вопрос такой напрашивается: разве само по себе неразрушительный и ненасильственный распад СССР не дал толчок, не способствовал строительству национальных государств в ЦА?

— Да, конечно, но стартовые возможности у них были разные. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, обладающие богатыми природными ресурсами, могли себе позволить достаточно независимую политику, выстраивая ее в соответствии с личными особенностями их лидеров, руководителей республик ещё с советского времени: Нурсултана Назарбаева, Ислама Каримова и Сапармурата Ниязова. Кыргызстан и Таджикистан оставались аутсайдерами в государственном строительстве, что, в частности, и стало причиной вооруженных конфликтов между ними. Бишкеку и Душанбе образ внешнего врага нужен был в разной степени, но все-таки этот образ культивировался, ведь он был нужен, ибо помогал консолидировать население вокруг руководства.

— То есть с распадом СССР пропал внешний враг в лице американского империализма, а значит, нужно было срочно найти тому замену, да?

— Можно и так сказать. В этой ситуации Россия с начала 1990-х оставалась главным гарантом безопасности стран ЦА. В мае 1992 года в Ташкенте по инициативе Ислама Каримова был подписан первый Договор о коллективной безопасности (ДКБ) СНГ. Президент Узбекистана тогда опасался распространения религиозного экстремизма из Афганистана и Таджикистана, где шла гражданская война. Через 10 лет, в 2002 году, структура была преобразована более жестким образом в Организацию (ОДКБ). Был подписан ее Устав, который не допускал размещения на территории стран-членов ОДКБ военных баз третьих стран без консультации с остальными членами ОДКБ.

— Это было сделано с упреждением ввиду неизбежного усиления Китая?

— Нет. Инициировал изменения президент России Владимир Путин, недовольный размещением в Кыргызстане военной базы США «Манас», которая являлась тыловой базой американской военной операции в Афганистане. Но только еще спустя 10 лет эта база была выведена по требованию президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В 2005 году Ислам Каримов также потребовал вывода американской военной базы из Узбекистана в ответ на критику Вашингтона в свой адрес за подавление волнений в Андижане в мае того же года. При этом законодательно в Узбекистане был введён запрет на размещение иностранных военных баз на своей территории.

Афганистан и Центральная Азия с начала нынешнего века остаются в фокусе внимания Вашингтона. На фото: Прогулка президента США Барака Обамы

Не все захотели оказаться под российским зонтиком безопасности

— Тем не менее, Каримов отказался во второй раз вступать в ОДКБ, однажды выйдя из неё…

— Да, и отказался, несмотря на настойчивые предложения Москвы. Уже тогда было очевидно, что не все страны ЦА готовы оказаться под зонтиком безопасности, раскрыть который предлагала Москва. Ташкент, равно как и Ашхабад (тот, правда, по другим причинам), хотели оставить себе свободу рук при реализации самостоятельной внешней политики. Членство в ОДКБ не позволяло в полной мере этого делать. Российская СВО в Украине снова обнаружила внутренние противоречия в системе отношений между Россией и ее партнёрами по СНГ, даже ближайшими, среди членов ОДКБ. Стремление военным путем решить свои застарелые проблемы в отношениях с Киевом сильно обеспокоило, если не сказать напугало партнеров. Первым и самым красноречивым свидетельством тому стало заявление президента Казахстана Токаева о «непризнании псевдогосударственных донецких республик», сделанное в июне 2022 года на пленарном заседании Петербургского экономического форума в присутствии президента России Путина.- Кстати, если взять главное, как относятся страны ЦА к СВО?- Ни одна из стран ОДКБ, включая Белоруссию, официально не признала присоединение четырёх украинских регионов к России. В Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане в социальных сетях на национальных языках весьма распространена критика российской войны в Украине, это увеличивает рост антироссийских настроений. Такая же картина, но в меньшей степени, характерна для части правящей элиты стран ЦА. Руководство стран региона старается демпфировать эти проявления. Однако это становится тем труднее, чем активнее и значительнее в обществе становится роль молодого поколения до 25–30 лет, которое свободно от привязанности к России и не имеет опыта жизни в СССР. Наиболее явные тенденции такого рода в Казахстане. В январе из праволиберальной партии «Ак Жол» было исключен один ее членов, депутат парламента Азамат Абильдаев за поддержку СВО России в Украине.

«Русский мир» как уже не дискретная угроза

— 19 марта пройдут парламентские выборы в Казахстане. В предвыборной кампании тема отношений с Россией как звучит?

— Эта тема имеет важное значение, и мы видим, что кандидаты, лояльно настроенные к Кремлю и Путину, не пользуются серьёзной поддержкой среди молодежи, среднего класса. В таком же направлении происходит падение популярности русского языка, с увеличением использования казахского языка. Национальный язык является одним из символов государственного суверенитета в Казахстане. Но в России, как правило, не очень готовы это понимать представители правящей элиты. Москва воспринимает языковую проблему как враждебную по отношении к России. Подобные же тренды, но в меньшей степени, заметны и других странах ЦА.

— Почему так?

— Причина в том, что именно в Казахстане военные действия в Украине воспринимаются как угроза расширения идеологии «русского мира» на северные территории Казахстана, с возможной их аннексией Россией. Часть казахстанского общества приветствовала стремление независимых казахских бизнесменов создать в городах Украины так называемые «юрты несокрушимости» для помощи украинским беженцам, где они могли получить еду и согреться. МИД России выразил свою озабоченность этим, МИД Казахстана ответил, что это частная инициатива казахов, но не осудил ее.

Юрта несокрушимости в Буче

— Еще есть подобные примеры «неповиновения»?

— Да. После прихода к власти движения «Талибан» в Афганистане в 2021 году Таджикистан, единственная страна ЦА, резко выступившая против талибов, стала оппонировать в этом вопросе и России. Душанбе обвинял Москву в «обелении» (оправдании) талибов. Таджикистан, с другой стороны, сотрудничает с США в оснащении границы с Афганистаном современными средствами слежения и разведки. Недоверие к России проявилось и в недавнем отказе Астаны и Ташкента от предложения Москвы создать тройственный газовый союз. Узбекистан и Казахстан опасаются создания наднациональной политической структуры в рамках союза, что может ущемлять их суверенитет. Часть узбекской элиты заподозрила Москву в планах выкупить у Ташкента газотранспортную систему Узбекистана. Ташкент готов рассматривать Россию как конкурента в экспорте своего газа в Китай. В результате падения экспорта российского газа в Европу из-за санкций у России возникла серьезная проблема, куда девать избыточный газ, единственной альтернативой поставок становится Китай. Консультации трёх стран по поводу импорта российского газа тем не менее продолжаются, но лишь на условиях коммерческих контрактов.

— А что Москва говорит по поводу отношений стран ЦА с Западом?

— Не раз выражала недовольство политикой стран ЦА и их стремлением укреплять отношения с Западом на фоне российских военных действий в Украине. Особенное беспокойство Кремля вызывала их готовность соблюдать антироссийские санкции. В декабре 2022 года начальник департамента российского МИД, ответственный за отношения с ЦА Александр Стерник откровенно заявил: «Даже намек на сворачивание отношений с Россией может обернуться такими экономическими издержками, которые не смогут покрыть никакие посулы компенсации со стороны господ» (имеются в виду западные игроки).Тем не менее, каждая из стран региона, включая Туркменистан, стремилась, хоть и в разной степени, не просто сохранить «западный» вектор своей внешней политики, но и усилить его. Наиболее выразительно этот тренд обозначил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди:«Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому (экономика республики) не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер», — сказал Тлеуберди. Он же заявил о стремлении одновременно выстраивать сбалансированные дипломатические отношения с Россией, Китаем, соседними государствами Центральной Азии, ЕС, Великобританией и Японией.

Стенд Британского Совета на Фестивале науки в Алматы, 2019 год

— И как эти отношения выстраиваются?

— Достаточно активно. Например, Главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана 24 декабря провели переговоры в Токио с их японским коллегой Ёсимасой Хаяси. В ходе переговоров представители стран Центральной Азии отметили важность сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Партнеры России в ЦА тщательно стараются отмежеваться от навязываемого им Москвой противостояния с США, лежащего ныне в основе российской политики. Очередное тому свидетельство — совещание в Москве в начале февраля секретарей советов безопасности стран ЦА, Китая и Ирана по проблеме Афганистана. Тезисы секретаря совбеза России Патрушева с обвинениями в адрес США, которые поддерживают Украину, не были поддержаны коллегами, во всяком случае, публично — за исключением Ирана. А это важный месседж остальному миру: активная конфронтация с Западом не отвечает интересам партнеров Москвы. Более того, как свидетельствует источники американский газеты Wall Street Journal в статье «Друг, в котором нуждается Америка в Афганистане», Вашингтон продолжает «деликатные переговоры» с Ташкентом о военном сотрудничестве по Афганистану, хотя Ташкент по-прежнему отвергает новые предложения о размещении в Узбекистане военной базы США. При этом Казахстан, равно как и Узбекистан, продолжает диалог с США о стратегической стабильности.

— А как у центральноазиатов обстоят дела с Евросоюзом?

— Между Казахстаном и ЕС действует Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, а вообще, на долю ЕС приходится около 40% внешнеторгового оборота с Казахстаном. На этом фоне все еще только на уровне пожеланий в Евразийской экономической комиссии (ЕАК), «правительстве» Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится о необходимости совмещения проектов этого союза с китайским проектом «Один пояс — один путь». В попытке найти ещё способ уменьшить зависимость от России, впрочем, как и от других мировых центров силы, тюркоязычные страны ЦА: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и отчасти Туркменистан — укрепляют сотрудничество с Турцией. Создание два года назад Организации тюркских государств, членами которой стали эти страны, включая Венгрию в качестве наблюдателя, стало важным фактором в современном балансе сил в регионе. Попытки создания новой Центральной-Азиатской идентичности в стремлении сделать регион отдельным субъектом мировой политики, начатые пять лет назад организациями саммитов всех пяти стран ЦА (четыре саммита уже состоялись в разных столицах), будут продолжаться и дальше. Российская военная операция в Украине только ускоряет этот процесс.

— Каково же резюме из вышесказанного?

— Россия на протяжении всех 30 лет после распада СССР никогда не имела целостной концепции по отношению к странам Центральной Азии. Политика Москвы в первую очередь сосредотачивалась на усилиях сохранить свое положение великой державы в отношениях с мировыми центрами силы: США, Китаем, ЕС. Отношения с Центральной Азией носили инструментальный характер, главное было не допустить усиления западного и китайского влияния в регионе. Здесь надо отметить, что в правящей элите, службах безопасности России традиционно присутствовали эксперты по США, Индии, Китаю, но было мало специалистов по ЦА. Регион рассматривался всегда как «задний двор» России, где российское влияние считалось очевидным и долговременным фактором. Основанием для этого была достаточно глубокая экономическая интеграция, широкое распространение русского языка, значительное количество русскоязычного населения, заметное военное присутствие в виде военных баз и другой инфраструктуры. Однако, каждый из этих факторов за 30 лет стал постепенно слабеть. Каких-то продуманных действий упредить такую тенденцию Москва не предпринимала. Инициативу в этом направлении проявлял бывший президент Казахстана Назарбаев, благодаря чему был создан ЕАЭС. Это должно было способствовать укреплению российского влияния в ЦА, однако концепция создания единого рынка капитала, рабочей силы, общего энергетического рынка так пока и не осуществилась из-за чрезвычайного различия экономических условий, низкого качества управления, национального эгоизма… Кроме того, с заметным ростом имперских трендов в российской политике в последнее время стремление стран ЦА к сближению с Россией стало также заметно размываться. Доверие к Москве падает.

Москва разыгрывает фактор угрозы из Афганистана

Другим фактором укрепления российского влияния в ЦА могла бы стать ОДКБ. Но в силу очевидных внутренних противоречий между ее членами, Организация сегодня находится в глубоком кризисе, который может привести к выходу из неё некоторых стран.

— Так неужели в Москве всего этого не видят и ничего по сути не предпринимают?

— В этих условиях для сплочения стран ЦА вокруг России Москва старается использовать фактор угроз для региона, идущих из Афганистана. Москва настойчиво предлагает своё содействие в военной области, в деятельности силовых структур и спецслужб. Самым выразительным свидетельством этих усилий стал ввод войск формально ОДКБ, а фактически — российских, — для ликвидации попытки государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года. С другой стороны, требование президента Казахстана Токаева о скором выводе войск подтверждает преобладающие в регионе опасения относительно имперских трендов в политике Москвы.

— А разве подкрепляющего это требование звонка из Пекина тогда не последовало?

— Не исключаю, что это так и было. Так или иначе, постоянная готовность Москвы к военному вмешательству в регион под тем или иным предлогом, очевидно, остаётся неизменной константой российской политики. На фоне кризиса в Украине и связанных с этим кризисных моментов в отношениях России и Казахстана, обе страны в данное время стремятся укрепить и восстановить сотрудничество, в первую очередь, в экономической области. Не очень активно, но идёт работа над проектом строительства АЭС в Казахстане с российским участием, увеличивается приграничное сотрудничество обеих стран. Заметное внимание к этим процессам стало проявляться в Москве. Надо отметить, что серьезным шагом к поиску компромисса между Москвой и Астаной, равно как и к сохранению ОДКБ, стало назначение генсеком ОДКБ бывшего премьер-министра Казахстана и экс-посла в Москве Тасмагамбетова. Значительным инструментом в руках Москвы по оказанию влияния на страны ЦА остаётся пребывание в России нескольких миллионов трудовых мигрантов из ЦА и условия предоставления им российского гражданства. Однако в ЦА вызвали опасения намерения Москвы призвать таких граждан в российскую армию для участия в военных действиях на Украине…

Владимир Путин с лидерами стран ОДКБ

— Так ведь такие примеры в СМИ озвучивались.

— Да, но судя по всему, такую практику вскоре приостановили. Гораздо меньшим успехом отмечены попытки Москвы применить «мягкую силу» в ЦА. Дало в том, что ресурсов для обучения русскому языку не хватает, русскоязычные учителя из региона уезжают, а из России на временную работу не едут. Однако продолжение СВО на Украине увеличило приток русскоязычных специалистов, IT и других молодых россиян в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Это в определённой степени повышает значимость «русского фактора» в регионе, но насколько он окажется долговременным, сказать трудно. Еще одним значимым фактором российского влияния на страны ЦА остаётся российское государственное телевидение, которое транслируется в регионе. Однако объем трансляции постепенно уменьшается в связи с законодательными ограничениями процента вещания на иностранных языках в ущерб национальному языку. Эта тенденция, судя по всему, будет сохраняться. Также не пользуются популярностью в регионе попытки Москвы создать НКО, подобные тем, что спонсируются западными странами. Для этого в России не хватает не только ресурсов и людей, но и знания региона.

— Люди часто задаются вопросом относительно китайского влияния в регионе. Какова вероятность, что республики Центральной Азии из вассалов СССР/России превратятся в будущем в провинции или автономные округа Большого Китая?

— В ближайшие 10–20 лет такой угрозы, на мой взгляд, не просматривается.

— Продолжим в режиме блица. Какая политическая сила станет доминирующей в Казахстане после парламентских выборов в воскресенье 19 марта?

— Таковой останется пропрезидентская партия «Аманат».

— Появится ли в результате в Казахстане аналог украинской Партии регионов, ориентирующийся на сближение с Россией?

— Нет, не думаю. Такой партией отчасти могла бы стать структура, которую возглавляет известный писатель Олжас Сулейменов, но ее электоральная база размыта и мало креативна.

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