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Песков прокомментировал решение суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
// АКИpress
Предыстория: Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. В МИД РФ заявили, что Москва не признает решения Гааги

CentralAsia (CA) -  Россия не признает решения Международного уголовного суда в Гааге, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выдачу судом ордера на арест Владимира Путина.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикции этого суда. Соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными», - заявил он.

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