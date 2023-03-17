Песков прокомментировал решение суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков // АКИpress

CentralAsia (CA) - Россия не признает решения Международного уголовного суда в Гааге, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выдачу судом ордера на арест Владимира Путина.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикции этого суда. Соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными», - заявил он.