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Авиакомпании США предлагают запретить иностранным конкурентам полеты над Россией, - NYT

CentralAsia (KZ) -  Американские авиакомпании призывают руководство США вынудить ведущих перевозчиков из других стран отказаться от полетов над территорией России. В качестве одного из рычагов может стать запрет на вылет, приземление или транзит через аэропорты США. Об этом сообщили в The New York Times.

После начала спецоперации Соединенные Штаты, Канада и многие страны Европы закрыли небо для российских самолетов. Россия применила зеркальные ответные меры. В результате авиакомпании США стали терпеть убытки из-за того, что их конкуренты сохранили доступ к более коротким и экономичным маршрутам. Ежегодная потеря доли рынка сейчас оценивается в два миллиарда долларов.

По данным газеты, предложение американских авиакомпаний нашло отклик в министерстве транспорта США. В ведомстве подготовили проект приказа, запрещающего китайским авиакомпаниям, летающим в США, пользоваться воздушным пространством России. Этот документ был представлен группе чиновников из Белого Дома. Сейчас по нему ведутся консультации.

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