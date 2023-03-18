В Турции утром зафиксировано новое землетрясение

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CentralAsia (KZ) - В Турции утром 18 марта произошло новое землетрясение, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Эпицентр подземных толчков располагается в четырех километрах в юго-востоку от города Гёксун. Очаг залегал на глубине двух километров.

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