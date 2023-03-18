В Турции утром зафиксировано новое землетрясение

- Казахстан, происшествия
- 13:09, 18 марта 2023
- Просмотров: 4800
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (KZ) - В Турции утром 18 марта произошло новое землетрясение, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.
Эпицентр подземных толчков располагается в четырех километрах в юго-востоку от города Гёксун. Очаг залегал на глубине двух километров.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения