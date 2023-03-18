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Боец UFC заявил о своей нетрадиционной ориентации

CentralAsia (CA) -  Американский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в наилегчайшем весе Джефф Молина в своих соцсетях высказался о попадании в интернет интимного видео со своим участием.

«Я бисексуал. Не так я хотел сделать (признание), но у меня отняли шанс сделать это, когда я был готов. Я старался держать свою личную жизнь в секрете от социальных сетей», - написал Молина.

Также он признался, что хотел прославиться лишь своими умениями, которые он демонстрирует в поединках, а не из-за репутации бисексуального бойца UFC.

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