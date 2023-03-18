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Умер актер франшизы «Джон Уик» Лэнс Реддик

CentralAsia (KZ) -  Американский актер Лэнс Реддик, известный по кинофраншизе «Джон Уик» и сериалу «Прослушка», умер в возрасте 60 лет. Об этом в пятницу сообщил портал TMZ.

По их информации, тело Реддика было найдено в пятницу утром около 09:30 по местному времени (19:30 мск) в его доме в Студио-Сити недалеко от Голливуда. На данный момент причина его смерти не ясна.

Однако, по словам источников в правоохранительных органах, смерть, скорее всего, вызвана естественными причинами.

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