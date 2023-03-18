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Полиция штурмует резиденцию экс-премьера Пакистана

CentralAsia (KZ) -  Полиция штурмует резиденцию экс-премьера Пакистана Имрана Хана в Лахоре. Об этом пишут СМИ.

Ранее окружной суд пакистанской столицы выдал ордер на арест лидера ДЗС по обвинению в угрозах и использовании «нецензурной лексики» в отношении женщины-судьи и представителей полиции. Согласно решению суда Хан должен быть задержан без права освобождения под залог и предстать перед инстанцией до 29 марта.

Хан не явился на заседание окружного суда Исламабада по делу о продаже им иностранных подарков. Адвокаты экс-премьера указали, что Хан «воздержался от явки» в суд в связи с плохим самочувствием и «инвалидностью», которую получил в результате совершенного на него в ноябре 2022 года покушения.

По данным местных СМИ, в настоящее время против Хана в различных пакистанских судах возбуждено по меньшей мере 37 уголовных дел, в рамках которых ему предъявлены обвинения практически по всем уголовным статьям - от «госизмены» и «терроризма» до «богохульства».

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