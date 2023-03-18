|Предыстория: США сообщили о столкновении российского истребителя и американского беспилотника над Черным морем. Минобороны РФ отрицает факт столкновения
CentralAsia (KZ) - США возобновили полеты беспилотников над Черным морем после инцидента с MQ-9 Reaper, передает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
Полет совершил RQ-4 Global Hawk. По словам одного из чиновников, этот случай стал первым после 14 марта.
Отмечается, что в Пентагоне уже неоднократно заявляли, что инцидент с MQ-9 Reaper не помешает Вашингтону выполнять подобные миссии.
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