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Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публичную дискредитацию участников добровольческих формирований и распространение фейков о них.

Указ опубликован на портале правовой информации.

Поправки внесены в КоАП и УК. Наказание по статье о ч. 1 ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил в целях защиты интересов страны) и ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация вооруженных сил и дискредитация исполнения государственными органами России своих полномочий за рубежом) составит до пяти лет.

Публичное распространение фейков, повлекшее тяжкие последствия (ст. 270.3 УК), предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

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