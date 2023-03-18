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В Казахстане затопило два района из-за резкого повышения температуры

CentralAsia (KZ) -  В Актюбинской области Казахстана в результате резкого повышения температуры и интенсивного таяния снегаподтоплены населенные пункты двух районов – Кобдинского и Уилского.

Из мест подтоплений эвакуировали более 400 человек, 140 из которых уже вернулись в свои дома, более 70 человек находятся в пунктах временной эвакуации, еще 240 человек остаются у родственников.

В ликвидации последствий паводков задействовано около 900 человек личного состава, 650 единиц техники спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других ведомств.

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