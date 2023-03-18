Трамп анонсировал дату своего задержания и призвал сторонников к протесту

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает своего задержания 21 марта по делу, возбужденному окружной прокуратурой Манхэттена, и призвал своих сторонников протестовать. Об этом говорится в сообщении соцсети Трампа Truth Social.

Господин Трамп пишет, не предоставив доказательств, что «незаконные утечки» из офиса окружного прокурора Манхэттена указывают на то, что он будет задержан. 45-й президент не раскрыл, в чем будут заключаться обвинения.

«Протестуйте, верните нашу нацию обратно!» - призвал Дональд Трамп.

Трампа подозревают в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая собиралась публично рассказать о якобы имевшем место романе с политиком. Эти расходы потом были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Сам Коэн еще в декабре 2018 года получил за это три года тюрьмы.

В ноябре 2022 года он подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 году.